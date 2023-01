Rolex 24, H+16 : Porsche en difficulté, Cadillac en tête

Par Emmanuel Touzot 29 janvier 2023 - 12:01





Le deuxième tiers du Rolex 24 a été disputé par les équipages encore en course à Daytona, et la victoire semble se destiner à deux des quatre marques engagées en GTP. Après 16 heures de course, c’est Sébastien Bourdais qui mène avec la Cadillac n°01 du Chip Ganassi Racing.

Le Français a fait un relais impressionnant en pleine nuit au volant du prototype, et il mène devant l’Acura n°60 du Meyer Shank Racing, qui pointe à 25 secondes. Tom Blomqvist est à son volant, et Simon Pagenaud juste avant lui a également fait un relais très solide.

La deuxième Cadillac de Chip Ganassi Racing est troisième à plus de 30 secondes de la voiture sœur, et Richard Westbrook est à son volant. Ces trois prototypes ont évité les embûches que proposent les 24 Heures de Daytona, même si la n°01 avait subi un accrochage hier soir.

A noter tout de même que l’Acura n°60 a des problèmes avec le carburant qui va parfois dans le système d’huile, ce qui oblige l’équipe à effectuer une vidange pendant les neutralisations.

Des contretemps chez Acura et Porsche

Derrière, la BMW n°24 est quatrième mais conserve toujours son tour de retard, qu’elle a pris à la régulière face aux Cadillac et Acura. L’Acura n°10 du Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport a subi des problèmes sur le système d’huile plus tôt dans la course et a également pris deux tours de retard.

La situation est plus compliquée chez Porsche, puisque la numéro 6 est sortie de piste avec Nick Tandy à son volant. Le pilote avait déjà envoyé la 963 dans le mur en qualifications, et l’équipage accuse désormais trois tours de retard.

Avec les problèmes rencontrés par la 7 sur le système hybride plus tôt dans la course, c’est très certainement la fin des espoirs de victoire à ce Rolex 24 pour Porsche. La numéro 7 essaie de remonter mais accuse 16 tours de retard.

La Cadillac n°31 d’Action Express a quant à elle perdu 17 boucles à cause d’un problème mécanique. La BMW n°25, victime de problèmes mécaniques dès le début de course, est toujours en course, mais avec 132 tours de retard.