Rolex 24, H+1 : Acura et Meyer Shank dominent le début de course

Par Emmanuel Touzot 28 janvier 2023 - 20:48





Le départ du Rolex 24, les 24 Heures de Daytona, a eu lieu à 19h40 heure française. Cela marque le début de l’ère du GTP, et donc du LMDh. Acura et Meyer Shank Racing étaient en pole position, et le prototype numéro 60 mène après une heure de course.

Sébastien Bourdais a pris un excellent départ et a passé près de l’ensemble de la première heure en deuxième place, jusqu’à la première salve de ravitaillements. La Porsche numéro 7 était juste derrière le Français, tandis que la bataille a fait rage entre l’Acura de Wayne Taylor Racing et la deuxième Porsche, qui se sont même touchées.

La Cadillac d’Action Express et la deuxième de Chip Ganassi ont passé la première heure légèrement en retrait, mais devant les BMW, peu impressionnantes en ce début de course. C’est d’ailleurs le constructeur bavarois qui a connu le premier problème technique à la fin de cette première heure en catégorie GTP.

Après la salve d’arrêts aux stands, la 60 de Tom Blomqvist mène devant la deuxième Acura de WTR Andretti, pilotée par Ricky Taylor. Alex Lynn est remonté avec la deuxième Cadillac de Ganassi et il devance Bourdais dans la 01. Les Porsche 6 et 7 de Nick Tandy et Felipe Nasr suivent, devant la BMW numéro 25 d’Eng.

En LMP2 , Ben Keating et l’Oreca numéro 52 mènent devant la 35 de TDS Racing. En GTD Pro comme en GTD, Mercedes impressionne, tandis que la Lamborghini d’Iron Lynx, où court Romain Grosjean, est 35e au général. La Lamborghini d’Iron Dames, l’équipage de Doriane Pin, pointe en 49e place avec Sarah Bovy au volant.

Nous referons un point sur la course en fin de soirée, ou plus tôt dans le cas d’un incident important.