Rolex 24 : Grosjean est impatient de ’partager’ sa Lamborghini

Romain Grosjean disputera le week-end prochain le Rolex 24, nom commercial des 24 Heures de Daytona. Le Français troque son IndyCar pour une Lamborghini Huracan EVO GT3 et il dispute dès ce week-end le Roar, les séances d’essais pour l’épreuve, avec son équipe Iron Lynx. Il est heureux de découvrir la course en équipages.

"C’est définitivement quelque chose que je voulais reprendre" a déclaré le Français à Daytona. "Surtout après le Covid, j’ai fait les 24 Heures du Mans virtuelles chez moi. J’ai tellement aimé partager avec les autres pilotes que j’avais vraiment envie de faire quelque chose."

"En 2021, j’ai réalisé que les courses aux États-Unis étaient incroyables, que j’aimais vraiment ça. Je voulais faire Daytona en 2022, mais je venais de changer de continent, donc c’était un peu compliqué."

Un projet LMDh qui s’annonce "intéressant"

Il explique pourquoi il est impatient de changer son approche de course, et de partager uine voiture avec d’autres pilotes : "Vous grandissez au cours de votre carrière, et tout est question de votre propre vitesse brute et d’essayer de battre tout le monde."

"Plus vous prenez de l’expérience, moins vous avez à prouver. Je suppose que vous avez de plus en plus envie de partager. Et je pense que pour moi, c’était génial d’être pour une fois pas tout seul dans la voiture et d’avoir des gars avec moi, dans les bons et les mauvais jours."

Grosjean fera partie du programme Lamborghini en LMDh en 2024, et le timing était idéal pour qu’il ait une année en GT afin de se familiariser avec les courses d’endurance : "Parmi les quelques options qui s’offraient à moi, Lamborghini était certainement la meilleure."

"Tout d’abord parce que représenter la marque Lamborghini, c’est très unique. Et avoir le projet avec le LMDh derrière va être assez intéressant. Pour l’instant, c’est juste une grande expérience d’aller avec la GT3 et d’apprendre les courses d’endurance aux États-Unis."