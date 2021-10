Revivez la première saison de Grosjean en IndyCar dans ’Road Trip’ sur Canal+

Romain Grosjean a rejoint l’IndyCar cette année après avoir quitté la Formule 1 avant le terme de la saison 2020. L’ancien pilote Haas F1 avait dû manquer les deux derniers week-ends de la saison après un terrible accident à Bahreïn, dans l’antépénultième manche.

Quatre mois et demi plus tard, il prenait part au début de la saison IndyCar sur le circuit de Barber, au volant de la Dallara Honda DW12 de l’équipe Dale Coyne Racing. Un retour sur les circuits qui s’est avéré thérapeutique, mais aussi gagnant sur le plan sportif.

Le pilote français a en effet connu une belle réussite pour sa première année dans la discipline, et c’est ce qu’a suivi Canal+ pendant plusieurs mois, au fil de courses disputées dans la saison.

Le documentaire ’Road Trip’, réalisé par Antoine Arlot, met en scène Grosjean dans le paddock de l’IndyCar, puisqu’on le voit notamment lors des soirées passées avec ses compatriotes Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais.

Il revient également sur l’excellente ambiance dans laquelle baigne l’IndyCar, puisqu’il explique comment Jimmie Johnson l’a invité, quelques dizaines de minutes après la course de Laguna Seca, à boire un verre de rosé pour enterrer la hache de guerre entre les deux hommes.

On le voit aussi travailler avec son ingénieur de piste, Olivier Boisson, qui le suivra l’an prochain chez Andretti Autosport. Ce dernier raconte l’adaptation de Grosjean, qui se traduit par de belles performances.

On y découvre aussi l’envers du décor lors de sa première course sur ovale, et les difficultés qu’il a rencontrées à la descente de la voiture.

Tout cela, et bien d’autres choses, sont à découvrir dans ’Road Trip’, que Canal+ diffuse pour la première fois dans quelques minutes, ce dimanche à 19 heures. Il sera ensuite disponible en replay sur MyCanal.