Retour en WRC différé à 2021 pour le Safari Rally au Kenya

Le retour du Safari Rally Kenya au calendrier du Championnat du Monde FIA des Rallyes a été repoussé en 2021 suite à un accord entre la FIA, WRC Promoter et le gouvernement kenyan ce vendredi 15 mai.

La décision a été prise après des discussions menées par les trois organisations afin de protéger la santé de toutes les personnes impliquées en Championnat du Monde FIA des Rallyes et au Kenya face à la pandémie de Covid-19 et de prévenir tout souci lié aux restrictions de déplacement à travers la planète.

La septième manche de la saison était programmée du 16 au 19 juillet et son retour au calendrier pour la première fois depuis 2002 était très attendu.

« Nous annonçons avec regret cette décision, mais il n’y avait malheureusement pas d’autre choix étant donné la situation actuelle dans le monde », a déclaré Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter. « Le championnat a un devoir de diligence envers toutes les parties impliquées et la communauté au sens large. Cela reste notre priorité. Le retour du Safari Rally Kenya devait être l’un des temps forts de la saison et nous remercions le président Uhuru Kenyatta, le gouvernement kenyan et toute l’équipe du WRC Safari Rally Project qui a travaillé si dur sous la houlette de Phineas Kimathi. Nous avons hâte d’être au Safari Rally Kenya en 2021. »

Yves Matton, directeur rallye à la FIA, a mis l’accent sur l’impact mondial du coronavirus sur la société.

« Nous étions tous impatients de voir le WRC retrouver l’Afrique et le Kenya après dix-huit ans », a-t-il ajouté. « Nous sommes naturellement déçus que cela ne fasse pas cette année, en particulier après tout le travail fourni par le gouvernement kenyan et l’équipe organisatrice. La pandémie de Covid-19 a eu un impact énorme dans toutes les sphères de la société, y compris le sport automobile et les rallyes, mais j’espère que nous ressortirons plus forts de cette crise et il nous tarde déjà d’être au Safari Rally l’an prochain. »

Amina Mohamed, secrétaire du cabinet du gouvernement, s’est également exprimée après avoir l’une des principales forces derrière le retour du Safari en Championnat du Monde FIA des Rallyes.

« La décision de reporter de l’événement en 2021 n’a pas été simple », a-t-elle déclaré. « Cependant, nous sommes conscients des défis que le monde affronte actuellement et nous nous assurerons que le Safari Rally marque une partie importante de l’histoire de notre pays pour les trois prochaines années. »