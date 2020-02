Renault place Lundgaard en Formule 2 avec ART Grand Prix

ART Grand Prix a annoncé que Christian Lundgaard s’alignera de nouveau sous les couleurs de l’équipe en 2020. Après une bonne première année de F3, le Danois de 18 ans franchira le palier de la FIA Formule 2.

En 2019, Christian a prouvé qu’il était en ligne avec sa carrière exceptionnelle puisqu’il a rencontré le succès dans toutes les catégories dans lesquelles il a couru. Champion d’Europe de karting CIK-FIA en 2015, Christian pilote en monoplace depuis 2016. Ses trois premières années l’ont vu monter sur le podium de la moitié des courses qu’il a disputées avec en 2019 une victoire, deux podiums et deux pole positions pour sa première année de FIA Formule 3.

Christian a eu un avant-goût de la FIA F2 en participant aux courses d’Abou Dhabi la saison dernière, puis en couvrant près de 1000 km avec ART Grand Prix lors des essais d’intersaison.

"Courir en F2 avec ART Grand Prix sera un sérieux défi à relever. Je suis heureux de poursuivre ma collaboration avec l’équipe en laquelle j’ai une entière confiance," commente Christian Lundgaard.

"De toute évidence, ce sera plus difficile qu’en 2019, avec notamment les pit stops à gérer. Heureusement, j’ai eu un aperçu d’une course de F2 à Abou Dhabi la saison passée et je suis confiant que cette saison sera un succès car j’ai la meilleure équipe derrière moi. C’est une étape clef car c’est la dernière avant la F1 et je dois prouver ce que je vaux. Mon but est clairement la victoire. Je tiens à remercier mes sponsors, Renault, ma famille et mon manager sans qui rien n’aurait été possible."

"Christian a confirmé en 2019 tout le bien que l’on pensait de lui en s’acclimatant rapidement à la Formule 3 et à l’équipe pour se battre aux avant-postes," ajoute le patron, Sébastien Philippe.

"Grâce à sa vitesse naturelle, son travail avec les ingénieurs et son envie de bien faire lui ont permis de progresser tout au long de la saison et d’être prêt à franchir l’étape logique suivante de la Formule 2. Christian a toutes les qualités pour marcher sur les traces des pilotes qui ont écrit les plus belles pages du palmarès d’ART Grand Prix depuis que l’équipe évolue dans l’antichambre de la F1."