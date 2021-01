Renault : les dernières sorties de la marque qui vous font envie !

2020 a été une année particulièrement difficile pour le secteur automobile. En effet, la crise sanitaire a entraîné une chute inédite des ventes de voitures en France. À cela s’ajoutent les tensions qui ont démontré que Renault n’était pas au mieux de sa forme ces derniers temps. Mais malgré les difficultés, le losange en a surpris plus d’un avec ses dernières sorties. La marque nous a prouvé que la meilleure défense était l’attaque avec les modèles qu’elle a sortis au cours de l’année 2020 et en ce début d’année 2021. Focus sur les modèles les plus récents de Renault qui vous font certainement envie !

Ces modèles de Renault sont-ils déjà disponibles en occasion ?

Vous avez besoin d’un nouveau véhicule plus confortable et performant pour les prochaines vacances en famille ? Ou bien vous rêvez tout simplement d’un joujou doté des technologies récentes ? La Renault Captur 2, la Renault Clio 1.6 E-Tech 140, Renault Megane 4 restylée et bien d’autres modèles sortis en 2019-2020 et début 2021 font partie des différents modèles Renault disponibles en occasion, en excellent état. En vous fiant à un réseau national de vente de véhicules multimarques, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec les modèles les plus récents que vous trouverez déjà en occasion. Plus de 2000 véhicules d’occasion vous attendent dans pas moins de 120 points de vente dans toute la France pour que vous puissiez trouver la voiture d’occasion récente qui vous correspond le mieux.

Renault Captur 2

La Renault Captur a bien grandi, plus sophistiquée et plus adaptée pour une utilisation routière. Disponible en version hybride rechargeable, elle est dotée d’une qualité de finition certaine. Elle est nettement plus dynamique que ses prédécesseurs au niveau du design et de la conduite.

Ses points forts :

Qualité de fabrication en hausse

Conduite optimale sur route

Volume de coffre plus généreux

Renault Clio 1.6 E-Tech 140

La Clio 1.6 E-Tech 140 est le petit bijou que nous rêvons tous d’avoir. Elle est dotée de deux machines électriques qui sont reliées à une batterie lithium-ion de 1,2 kWh. Sa spécificité reste sa boîte de vitesses robotisée à crabots sans synchroniseurs et sans embrayage, avec 2 rapports pour le moteur électrique et 4 rapports pour le moteur thermique. Ce qui va limiter les pertes par frottements. La réponse à l’accélération s’en trouve optimisée. Une belle technologie qui se fait sentir lors de la conduite et qui n’a pourtant pas fait grimper le prix.

Comparées aux autres modèles hybrides, la Clio 1.6 E-Tech 140 a différents points forts, dont :

l’absence d’emballement du moteur sous forte accélération,

la consommation en baisse sur tous les trajets.

Renault Megane 4 restylée

Sortie en 2020 par la marque, la Renault Megane 4 restylée est une voiture qui offre un vrai plaisir de conduite. Mis à part son design révolutionnaire, elle est plus confortable avec de plus grands espaces, moderne et dotée de tous les équipements actuels.

La Renault Megane 4 restylée est une valeur sûre qui allie design et performance. La mise à niveau a surtout été stylistique et électronique et c’est un défi réussi pour la marque. Vous la trouverez déjà en occasion chez les réseaux de vente de voitures d’occasion récentes. Vous pouvez ainsi en profiter tout en évitant de faire exploser votre budget !