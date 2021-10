Rémi Taffin nommé directeur technique du Groupe ORECA

On sait dorénavant où est allé l’ancien responsable des moteurs de Renault en Formule 1 : le Groupe ORECA recrute Rémi Taffin au poste de directeur technique Groupe.

Il prendra ses fonctions courant décembre et aura en charge l’intégralité de l’activité ORECA Technology tant sur le périmètre châssis sur le site de Signes que sur le périmètre Moteur au sein de la filiale du Groupe à Magny-Cours.

Diplômé de l’ESTACA, Rémi Taffin possède une très solide expérience de la course automobile forgée en Formule 1. Après avoir été ingénieur de piste de Ricardo Zonta et de Jos Verstappen, Il a travaillé directement avec deux champions du monde, Jenson Button et Fernando Alonso.

Il prend la direction des activités piste de Renault F1 en 2009. Puis la responsabilité des performances moteurs en piste des partenaires de Renault Sport F1 en supervisant le support client des équipes motorisées par Renault avec quatre titres mondiaux remportés par Red Bull Racing.

En 2014, il prend la Direction des Opérations de l’écurie de F1, avant de devenir en 2016, Directeur Technique moteur et d’avoir la responsabilité globale des groupes motopropulseurs de Renault puis d’Alpine F1, fonction qu’il a quittée en juin 2021.

Au sein du Groupe, Rémi Taffin aura pour mission d’assurer la continuité de la structuration et de la montée en puissance des départements techniques d’ORECA dans une période où ORECA Technology mène de nombreux projets sportifs et techniques de premier plan avec des partenaires prestigieux.

"Je suis très heureux que Rémi rejoigne ORECA pour diriger l’intégralité du périmètre technique du Groupe," commente Hugues de Chaunac, Président du Groupe ORECA.

"Ses compétences techniques, sa maîtrise des nouvelles technologies, son expérience du haut niveau et sa culture client vont servir l’entreprise au moment où nous vivons une étape importante dans notre développement comme l’un des leaders mondiaux dans la construction de voitures de course. Il succédera à David Floury, à qui je rends un hommage appuyé. Il a été un artisan incontournable de nos succès en Endurance et a permis à ORECA de remporter un nombre important de succès sportifs, techniques et commerciaux."

"Je suis impatient de commencer le travail auprès d’Hugues et de ses équipes chez ORECA, qui est une référence dans le monde du sport automobile, notamment dans les différentes catégories de l’Endurance," ajoute Rémi Taffin.

"Les challenges techniques et organisationnels nécessaires pour rester en tête, la culture et la richesse des projets en cours et à venir chez ORECA m’ont définitivement convaincu de participer aux prochaines étapes du développement d’ORECA."