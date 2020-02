Rebellion quittera le sport auto après les 24 Heures du Mans

Rebellion Racing a décidé de revoir sa stratégie marketing et de mettre fin à ses activités en sport automobile après les 24 Heures du Mans 2020. L’équipe était engagée en tant que structure privée et devait accompagner le projet Peugeot pour le règlement Hypercar à partir de 2021 et des 24 Heures du Mans 2022.

L’équipe a participé à toutes les saisons du WEC depuis 2012 et a même lutté contre Toyota cette année, grâce à la balance des performances. "Le team s’est montré victorieux de courses prestigieuses aux Etats-Unis et s’est également attaqué aux dunes du Dakar", rappelle le communiqué, qui confirme que Rebellion "met fin à ses activités en sport automobile après une dernière participation aux mythiques 24 Heures du Mans en juin prochain."

"Rebellion se tournera à terme vers d’autres challenges avec la volonté de mettre son ADN rebelle au cœur de ses implications" explique Alexandre PESCI, Président de Rebellion Corporation.

"Le sport automobile a été une formidable ressource pour REBELLION. Les circuits ont été des vitrines exceptionnelles et une caisse de résonnance importante pour notre marque auprès d’un public très large. Les retours sur investissement de ces activités dans le business du sport automobile ont été plus que satisfaisants."

"Nous nous laissons le temps de redéfinir les contours de notre activité, mais les effets de cette décision seront immédiats pour le RACING dès la fin de la saison WEC. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre et sommes attristés de ne pouvoir tenir nos engagements passés pour les années à venir."

De son côté, le PDG de Rebellion Corporation, Calim Boudhadra, confirme que le projet Peugeot ne sera donc pas opéré par la structure : "La stratégie de la Marque Rebellion Corporation doit changer ! Les 24H du Mans 2020 seront notre dernière course et nous mettrons un point d’honneur à terminer l’aventure sur une note positive, et enrichir un palmarès déjà excellent."

"Nous remercions nos partenaires de nous avoir fait confiance et d’avoir relevé, ensemble, tant de défis avec l’esprit rebelle. En tant que team privé, nous sommes fiers d’avoir écrit une page du sport automobile. Je suis persuadé de la réussite future du challenge de la marque Peugeot en WEC, que je regrette de ne pas être en mesure d’accompagner."