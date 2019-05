Rallye du Chili : Mikkelsen devance Tänak au shakedown

Andreas Mikkelsen a continué sur sa bonne forme récente en remportant le shakedown du Copec Rallye Chile jeudi après-midi.

Le Norvégien, qui a obtenu une deuxième place bonne pour le moral en Argentine après un début de saison décevant, s’est montré le plus rapide, avec une seconde d’avance, sur les 6,45 kilomètres de la spéciale tracée à San Pedro de la Paz.

La pluie a rendu les premiers passages humides et boueux mais, les conditions allant en s’asséchant, le rythme s’est accéléré et Mikkelsen, au volant d’une Hyundai i20, a signé son chrono de référence lors du dernier de ses trois runs.

Ce shakedown a fourni la première opportunité pour les grands noms du WRC d’avoir un aperçu des routes chiliennes à vitesse élevée, ce pays d’Amérique du Sud devenant le 32e à accueillir une manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes – et le premier depuis la Bulgarie en 2010.

Le champion en titre Sébastien Ogier a signé le meilleur temps avec sa Citroën C3 dans le premier passage, avant que Kris Meeke ne l’imite lors du second. Celui-ci a été éclipsé par Mikkelsen plus tard, après qu’un retard a entraîné une prolongation de la séance.

Les pilotes Toyota que sont Ott Tänak et Jari-Matti Latvala ont complété le top 3. L’Estonien a devancé son équipier de 0"2.

Thierry Neuville, qui vise une troisième victoire consécutive après la Corse et l’Argentine, a fini quatrième sur sa i20, 1"4 plus loin. Elfyn Evans et Meeke ont complété le top 6.

La ministre des Sports du Chili, Paulina Kantor Pupkin, et la sénatrice de la Région de Biobió, Jacqueline van Rysselberghe, ont pu profiter d’un tour à grande vitesse dans la spéciale avec le pilote du WRC2 Pro Gus Greensmith et Lorenzo Bertelli respectivement.

Le top 10 :

1. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 4min 46.4sec

2. Ott Tänak Toyota Yaris +1.0sec

3. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris +1.2sec

4. Thierry Neuville Hyundai i20 +2.6sec

5. Elfyn Evans Ford Fiesta +3.7sec

6. Kris Meeke Toyota Yaris +3.9sec

7. Sébastien Ogier Citroën C3 +4.0sec

8. Sébastien Loeb Hyundai i20 +4.5sec

9. Teemu Suninen Ford Fiesta +5.4sec

10. Esapekka Lappi Citroën C3 +5.5sec