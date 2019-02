Rallye de Suède : Neuville en tête du shakedown

Thierry Neuville s’est nettement montré le plus rapide du shakedown du Rally Sweden disputé ce jeudi matin.

Au terme du parcours dessiné autour de Skalla (6,86 km), Theirry Neuville (Hyundai i20 WRC) devancait Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) de 2’’2. Victorieux de la première manche de la saison au Rallye Monte-Carlo, Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) pointait 1/10e de seconde plus loin.

Sur une surface mêlant neige et glace, le Belge faisait forte impression dans le parc d’assistance de Torsby, d’autant que les cinq pilotes derrière lui se tenaient en tout juste 6/10e : « Sur la fin, j’ai eu de bonnes sensations avec la voiture. J’avais un peu de mal sur le premier passage, donc j’ai ajusté les réglages pour le deuxième et j’étais vraiment à l’aise après. La route a beaucoup évolué et est devenue de plus en plus rapide… Comme toujours en Suède ! »

Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) avait donné le ton dès son premier run avant que Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) ne le déloge de la tête lors du deuxième passage.

Thierry Neuville prenait ensuite les commandes dans son troisième et dernier essai et aucun des concurrents ayant effectué un quatrième run n’est parvenu à le menacer.

Quatrième, Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) terminait à 2/10e de Sébastien Ogier. Dans son passage précédent, le Britannique avait été piégé dans un virage à droite suivant une bosse à un demi-kilomètre de l’arrivée. Il avait alors dû être poussé par les spectateurs pour revenir sur la route.

Les pilotes M-Sport Ford Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) et Teemu Suninen suivaient, séparés d’1/10e de seconde entre eux.

Retrouvez ci-dessous le top dix du shakedown du Rally Sweden.

1. Thierry Neuville Hyundai i20 WRC 4’05’’0

2. Ott Tänak Toyota Yaris WRC +2’’2

3. Sébastien Ogier Citroën C3 WRC +2’’3

4. Kris Meeke Toyota Yaris WRC +2’’5

5. Elfyn Evans Ford Fiesta WRC +2’’7

6. Teemu Suninen Ford Fiesta WRC +2’’8

7. Esapekka Lappi Citroën C3 WRC +3’’4

8. Sébastien Loeb Hyundai i20 WRC +3’’8

9. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris WRC +4’’2

10. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 WRC +5’’0