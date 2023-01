Race of Champions : La Norvège des Solberg gagne la Nations Cup

Par Emmanuel Touzot 28 janvier 2023 - 15:03





La Norvège a remporté la Coupe des Nations de la Race of Champions. La célèbre course des champions se tient ce week-end en Suède, et Petter et Oliver Solberg, père et fils, se sont imposés en finale face à l’équipe All Stars.

Cette Nations Cup a commencé par une grosse surprise, puisque le pilote eSport Lucas Blakeley, double champion des F1 Esports Series, a battu assez largement Valtteri Bottas, et l’équipe des simracers a éliminé la Finlande.

La Grande-Bretagne a ensuite connu une défaite et un problème mécanique, ce qui a permis à l’Allemagne de Sebastian Vettel et Mick Schumacher de franchir le premier tour.

La Norvège a ensuite éliminé la France, puisque Petter Solberg a battu Sébastien Loeb, dans un remake du duel pour le titre WRC 2003. Le fils du Norvégien, Oliver Solberg, a battu Adrien Tambay et a qualifié son pays.

Le duo suédois composé de Johan Kristoffersson et Mattias Ekström s’est ensuite défait de l’équipe nordique de Tom Kristensen et Felix Rosenqvist.. Par la suite, l’Allemagne a franchi une étape suivante et validé son ticket pour les demi-finales, puisque Schumacher et Vettel ont battu Blakeley et Jarno Opmeer, qui n’ont pas été en reste.

Les demi-finales opposaient donc la Norvège et la Finlande d’un côté, et l’équipe All Stars de Thierry Neuville et Felipe Drugovich contre l’Allemagne de l’autre.

Des duels intenses pour atteindre la finale

Kristoffersson a permis à la Suède de mener en battant Petter Solberg, mais Oliver Solberg s’est défait d’Ekström pour égaliser. Ekström a ensuite battu Petter Solberg pour un seul millième de seconde ! Mais finalement, Oliver Solberg a battu Kristoffersson et a envoyé la Norvège en finale.

Neuville a battu Vettel dans le premier duel entre All Stars et Allemagne. Mais Schumacher a entretenu les chances de son pays en battant Drugovich peu après. Vettel a ensuite battu Drugovich mais a volé le départ, ce qui a offert la victoire aux All Stars.

Dans la première manche de la finale, Petter Solberg a commis une erreur et a subi une défaite contre Neuville, décidément très en verve. Oliver Solberg a ensuite battu Drugovich. Ce dernier a ensuite subi une lourde défaite contre Petter Solberg.

Dans le duel des pilotes invaincus, entre Oliver Solberg et Neuville, c’est le Norvégien qui s’est imposé. Une victoire du Belge aurait amené une cinquième manche, mais le Norvégien a entériné l’affaire et permis à son pays d’enregistrer une deuxième victoire consécutive en Nations Cup, comme l’an dernier.

A noter que demain, Petter et Oliver Solberg s’affronteront en huitièmes de finale de la Course des Champions, puisqu’il y aura la compétition individuelle.