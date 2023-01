Race of Champions : Ekström s’impose face à Schumacher

Par Franck Drui 29 janvier 2023 - 14:49





Après la Nations Cup hier de la ROC - Course des Champions 2023, place aujourd’hui aux épreuves individuelles. Le tirage au sort est fait en sorte de telle façon qu’en finale nous retrouverons un spécialiste du circuit face à un spécialiste du rallye ou rally-cross.

Les quatre premiers huitièmes de finale sont lancés à midi, heure française.

Elles sont dédiées aux "pistards", les pilotes qui s’illustrent ou se sont illustrés sur circuit.

Sont engagés suite au tirage au sort Mika Häkkinen face à Felipe Drugovich, Adrien Tambay face à Mick Schumacher, Valtteri Bottas face à Tom Kristensen et Sebastian Vettel face à Jamie Chadwick.

Première surprise, Drugovich , le champion en titre de F2, bat facilement sur la neige Häkkinen, se qualifiant le premier pour les quarts de finale. Le premier Français à s’élancer, Adrien Tambay (qui a dû passer un 1er tour face à David Coulthard) s’incline contre Mick Schumacher (qui a dû passer un 1er tour face à Felix Rosenqvist).

Autre surprise, Valtteri Bottas réalise un faux départ qui lui vaut une pénalité de 5 secondes et une défaite face à Kristensen. Enfin Vettel passe en quart sans souci face à Chadwick, la pilote de développement de Williams F1.

Les autres huitièmes de finale sont lancés ensuite.

Place aux spécialistes du tout terrain cette fois ! Sont engagés suite au tirage au sort Sébastien Loeb face à Thierry Neuville, Petter Solberg face à Oliver Solberg, Johan Kristoffersson face à Tanner Foust et Travis Pastrana face à Mattias Ekström.

Le duel entre les deux rallymen est sublime : une victoire chacun pour Loeb et Neuville mais le Français ne passe pas au chrono : il s’incline de 40 millièmes face au Belge pour l’accès aux quarts de finale. Loeb ne conserve donc pas son titre acquis en 2022.

Les autres duels sont plus nets : Oliver Solberg bat son père Petter. Les Nordiques Kristoffersson et Ekström battent eux logiquement les Américains Foust et Pastrana.

Place aux quarts de finale !

Du côté des pilotes "circuit" Felipe Drugovich affronte Mick Schumacher c’est un partout entre les deux hommes, qui font chacun une grosse faute dans leur 2e manche. L’Allemand s’en sort au chrono au final et affrontera en demi-finale son ami, Sebastian Vettel, qui a facilement battu Tom Kristensen, 2 manches à 0.

Du côté des pilote "rallye", Oliver Solberg a perdu toute chance de gagner face à Thierry Neuville en accrochant une banderole dans sa 1ère manche face au Belge. Avec 10 secondes de pénalité forfaitaire, impossible pour lui de battre le Belge au chrono dans la 2e manche, qu’il remporte tout de même pour le panache.

Neuville affrontera en demi-finale Mattias Ekström, qui a battu Johan Kristoffersson.

Les demi-finales

Sebastian Vettel et Mick Schumacher s’affrontent et le quadruple champion du monde fait une erreur dans la 1ère manche. Il traverse le mur de neige et se retrouve sur l’autre piste devant Mick. Schumacher s’impose alors qu’il était de toute façon en avance sur son aîné. Lors de la 2e manche, les deux hommes donnent tout et Mick Schumacher gagne de 3 dixièmes et s’offre la finale de la ROC 2023 !

Thierry Neuville, très impressionnant ce week-end sur la neige, se fait battre de 38 millièmes lors de sa première manche face à Mattias Ekström ! La 2e manche sera tendue et engagée, c’est certain. Les deux hommes prennent là aussi tous les risques, sans aller à la faute toutefois et c’est le Suédois qui prend l’autre place en finale avec 2 victoires mais seulement 7 dixièmes de mieux au cumul !

La finale

Mick Schumacher face à Mattias Ekström, le Suédois fait clairement figure de favori mais tout peut arriver ! Cela se joue cette fois en 3 manches, si nécessaire, et non au chrono cumulé des deux manches s’il y a une victoire partout.

L’ancien pilote Haas F1 fait mieux que se défendre avec le Polaris lors de la 1ère manche puisqu’il ne perd que 3 dixièmes face à l’ancien pilote de DTM.

Après l’électrique, la 2e manche se fait au volant des Ford Fiesta de rallycross thermiques, une voiture qui favorise Ekström... mais le Suédois connait un petit problème avec de la fumée qui vient de l’intérieur de l’habitacle. Cela ne l’empêche pas de s’imposer et de devenir le Champion des champions 2023, chez lui, en Suède !