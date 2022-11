Quelle vignette antipollution Crit’Air pour quelle voiture ?

Par 15 novembre 2022 - 01:00





Actuellement, toutes les voitures sont classées selon leurs émissions de polluants depuis l’année de leur première immatriculation. Une vignette Crit’Air , également appelée vignette antipollution , est alors attribuée à chaque véhicule permettant d’indiquer son niveau de pollution. Si vous voulez déterminer laquelle est celle qu’il faut pour votre auto, retrouvez quelques infos dans les lignes suivantes.

Les différentes pastilles disponibles

Il existe en ce moment six (6) pastilles attribuées à chaque voiture en fonction de son âge et de sa motorisation :

La vignette Crit’Air avec une pastille verte et blanche. Elle est réservée aux véhicules 100 % hydrogènes ou électriques, avec zéro émission de gaz polluants.

• La vignette Crit’Air 1 avec une pastille mauve.

• La vignette Crit’Air 2 avec une pastille jaune.

• La vignette Crit’Air 3 avec une pastille orange.

• La vignette Crit’Air 4 avec une pastille marron.

• La vignette Crit’Air 5 avec une pastille grise.

Les Crit’Air pour les voitures utilitaires légères

D’abord, il faut noter que les automobiles diesel et à essence répondant à la norme Euro 1 et immatriculés pour la première fois avant le 30 septembre 1997 ne sont pas classées dans cette catégorie.

Ensuite, les il y a les 5 catégories pour les véhicules utilitaires légers, à savoir :

• Crit’Air 1 pour celles qui répondent aux normes Euro 5 et 6, immatriculées pour la première fois depuis le 1er janvier 2011.

• Crit’Air 2 pour les voitures diesel répondant aux normes Euro 5 et 6, immatriculés depuis le 1er janvier 2011. Il correspond également aux véhicules hybrides ou à essence répondant aux normes Euro 4 et immatriculés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

• Crit’Air 3 pour les voitures hybride ou à essence répondant aux normes Euro 2 et Euro 3, immatriculés depuis le 1er janvier 1997 jusqu’au 31 décembre 2005, ainsi que les voitures diesel répondant aux normes Euro 4.

• Crit’Air 4 pour les automobiles diesels répondant aux normes Euro 3, immatriculés du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

• Crit’Air 5 pour les automobiles diesels répondant aux normes Euro 2, immatriculés depuis le 1er janvier 1997 jusqu’au 31 décembre 2000.

Les Crit’Air pour les autobus, autocars, et poids lourds

Ici, les voitures à essence et diesel répondant aux normes 1 et 2, et immatriculés avant le 30 septembre 2001 ne sont pas classées. Ainsi, la classification se fait comme suit :

• Crit’Air 1 pour les engins à essence répondant à la norme VI et immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2014.

• Crit’Air 2 pour les engins diesel qui appartiennent à la norme Euro 6, immatriculés depuis ou après le 1er janvier 2014. Cette vignette antipollution concerne également les véhicules à essence répondant à la norme Euro 5, immatriculés entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2013.

• Crit’Air 3 pour les engins diesel répondant à la norme Euro 5, immatriculés pour la première fois entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2013. Elle correspond aussi aux automobiles à essence répondant aux normes Euro 3 et 4, immatriculés entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2009.

• Crit’Air 4 pour les engins diesel de la norme Euro 4, immatriculés entre le 1er octobre 2006 et le 31 décembre 2009.

• Crit’Air 5 pour les voitures diesels de la norme Euro 3 dont la première date d’immatriculation est comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2006.