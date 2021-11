Quelle est la meilleure assurance auto pour moi ?

Selon le Code des assurances, tout propriétaire de véhicule terrestre à moteur a l’obligation de souscrire une assurance auto. Cette dernière favorise la prise en charge des dommages en cas de sinistre. De nombreuses compagnies d’assurances sont disponibles et proposent diverses offres aux automobilistes en quête d’une bonne couverture. Vous avez donc plusieurs contrats à disposition, mais lequel choisir ? Voici des conseils pour trouver l’assurance auto qui répond le mieux à vos attentes.

Assurance auto : prenez en compte votre profil d’assuré

S’il existe plusieurs formules d’assurance, c’est justement parce qu’il existe plusieurs types d’assurés. La meilleure assurance auto est donc celle qui correspond spécifiquement à votre profil qui sera déterminé à partir de votre âge, de votre profession, de votre domicile et de l’ancienneté de votre permis de conduire... Un conducteur qui vient d’obtenir son permis de conduire n’a pas le même profil qu’un autre qui l’a eu il y a plusieurs années. Les assureurs tiennent compte du profil des conducteurs pour fixer la prime d’assurance. Par exemple, la plupart d’eux appliquent une majoration à la prime d’assurance des jeunes conducteurs et des conducteurs malussés. Pour cause, ceux-ci sont considérés comme des profils "à risques".

Avant de vous lancer dans la recherche de la meilleure assurance auto en utilisant un comparateur d’assurance par exemple, ayez une idée précise de votre profil et de ses implications. Le fait de comparer les offres vous permettra de trouver les assureurs qui proposent des formules adaptées à la couverture de votre profil et à des tarifs compétitifs.

Choisissez l’offre en fonction de votre voiture

Outre votre profil, cherchez votre assurance auto en fonction de votre véhicule. Selon que votre voiture soit neuve ou d’occasion, la couverture ne devra pas être la même. Les compagnies d’assurance fixent en partie leurs primes à partir de critères relatifs au véhicule. Par exemple, la prime d’une voiture de luxe est généralement plus importante que celle d’une voiture ordinaire.

Recherchez votre assurance selon la valeur, l’état (neuf, d’occasion ou ancien) et la puissance de votre véhicule.

Tenez compte de l’usage fait du véhicule

L’assurance auto a sa raison d’être parce que la conduite automobile présente des risques, aussi bien pour le conducteur que pour le véhicule. Et les risques dépendent de l’utilisation faite de la voiture. Votre protection doit varier selon que vous soyez seul ou plusieurs personnes à utiliser la voiture. S’il s’agit d’une automobile que vous venez d’acheter, demandez-vous si vous devrez à l’avenir la prêter à de tierces personnes (votre conjoint, votre enfant majeur, un ami...). Le cas échéant, choisissez votre contrat d’assurance en conséquence. Ainsi, vous bénéficierez de l’indemnisation si un sinistre survient pendant que le véhicule est utilisé par un tiers.

Tenez aussi compte des distances que vous parcourez habituellement pour choisir votre assurance. Le nombre de kilomètres moyen que vous parcourez en une année peut influencer la prime d’assurance.

Choisissez votre couverture

Une fois divers éléments relatifs à votre profil et au véhicule définis, choisissez le niveau de protection adéquat. De façon générale, les trois formules d’assurance proposées par les assureurs sont l’assurance au tiers, l’assurance intermédiaire et l’assurance tous risques.

L’assurance au tiers est la formule basique et offre une couverture relativement limitée. Elle garantit seulement la prise en charge des dommages causés par l’assuré. L’assurance intermédiaire est quant à elle relativement flexible. Très souvent, elle permet l’indemnisation en cas de vol, de bris de glace, d’incendie... Enfin, l’assurance tous risques offre une couverture maximale. La souscription à cette formule implique l’indemnisation d’une grande diversité de dommages matériels causés ou subis par le conducteur. Elle couvre aussi le véhicule.

Prêtez attention aux exclusions de garantie

Quelle que soit la formule d’assurance sélectionnée, le contrat comporte des exclusions de garantie qui varient d’un assureur à un autre. Il s’agit de clauses qui indiquent les situations dans lesquelles l’assurance ne sera pas actionnée. Comparez les exclusions de garanties insérées dans les contrats de plusieurs compagnies. Assurez-vous que les exclusions de garantie vous seront très peu préjudiciables.

Si vous avez déjà une certaine ancienneté dans la conduite automobile, considérez ces clauses selon les situations dans lesquelles vous vous êtes déjà retrouvé. Nous vous rappelons qu’il existe une exclusion de garantie liée au nombre de sinistres à laquelle peu d’assurés font attention, ce qui est pénalisant pour eux. Notez que certains assureurs ne prennent pas en charge plus d’un sinistre en deux ans d’exercice alors que d’autres acceptent d’indemniser jusqu’à trois sinistres sur la même période. Faites attention à ce détail lors du choix de votre assurance auto.

Les garanties supplémentaires

La meilleure assurance auto étant celle qui correspond à vos besoins spécifiques, pensez aux garanties supplémentaires proposées en option. Vous pouvez faire le choix de ces dernières pour élargir votre couverture. Selon les assureurs, les garanties optionnelles peuvent concerner l’assistance en cas de panne 24 h/24 et 7 j/7, une voiture de prêt, les dommages corporels sur le conducteur et les passagers ou l’assistance 0 km.

Pour bien comparer les différentes offres, faites usage d’un comparateur d’assurance auto. En quelques clics, vous aurez la liste des assurances qui répondent à vos besoins et les offres correspondantes. Il vous suffira alors de comparer les tarifs pour avoir la meilleure assurance auto.