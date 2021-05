Qualifié 27e à l’Indy 500, Bourdais a des ambitions mesurées

Sébastien Bourdais s’élancera 27e au départ des 500 Miles d’Indianapolis dimanche, juste derrière Simon Pagenaud sur la neuvième ligne de la grille. Le Français aurait aimé mieux se qualifier mais a utilisé la séance ayant suivi la qualification pour travailler sur la course, et en fera de même ce vendredi avec le Carb Day, les derniers essais avant la course.

"Eh bien, la monoplace numéro 14 d’AJ Foyt Racing participera au spectacle" a déclaré Bourdais. "Ce n’est pas exactement où nous voudrions être en termes de positions, mais nous y sommes arrivé en un morceau, et nous pouvons nous concentrer sur les réglages pour la course."

Après les premiers essais de l’Indy 500 le mois dernier, durant laquelle il avait signé le meilleur temps, Bourdais s’était montré prudent quant au vrai niveau de sa monoplace pour les qualifications, mais aussi pour la course.

"On a du boulot pour être dans le coup" a déclaré Bourdais au journal Le Maine Libre. "Les temps réalisés dernièrement ne veulent rien dire car si j’ai réalisé le meilleur de la première journée, c’est aussi parce que j’ai profité d’une bonne aspiration."

"Le lendemain, entre le soleil et le vent qui s’est levé, avec moins de grip aussi, nous n’étions plus dans le coup. A Indy, pour tirer de vrais enseignements, il faut voir ce que cela donne sur un long run et dans le trafic."

Il avait expliqué à ce moment-là qu’il préférait ne pas trop miser d’espoirs sur l’Indy 500 : "Franchement, après les essais on a revu nos espoirs à la baisse. De toute façon, je ne pense pas être le meilleur à ce jeu-là."

Les qualifications ont été difficiles pour les quatre pilotes AJ Foyt Racing. JR Hildebrand, pigiste pour la course, s’élancera 22e, Bourdais 27e, Dalton Kellett 30e, et Charlie Kimball n’est pas parvenu à se qualifier pour la course.