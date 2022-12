Qu’est-ce que le démarreur et comment fonctionne-t-il ?

Par 16 décembre 2022 - 00:00





Les moteurs à combustion des voitures ont besoin d’une aide au démarrage pour fonctionner. Le démarreur, également appelé moteur de démarrage, est l’un des composants les plus importants du système de démarrage et permet au moteur à combustion de fonctionner de manière autonome. Le système de démarrage se compose des éléments suivants :

— Un démarreur

— Une unité de commutation et de commande

— Un faisceau de câbles

— Une batterie de démarrage

Afin d’atteindre le régime nécessaire au fonctionnement autonome du moteur avec le démarreur aussi bas que possible, le régime nettement plus élevé du démarreur est adapté au régime du moteur au moyen d’un rapport de transmission entre le pignon du démarreur et la couronne du moteur.

Principe de fonctionnement du démarreur

Le démarreur est composé des éléments suivants :

— Un moteur électrique

— Un système à voie unique

— Une roue libre

— Un pignon et éventuellement l’engrenage de l’arbre de renvoi

Au moment du démarrage du véhicule, le pignon du démarreur s’engage dans le pignon par l’intermédiaire du relais de démarrage. Le moteur de démarrage est relié à l’engrenage de démarrage soit directement, soit par l’intermédiaire d’un pignon d’arbre de renvoi qui réduit la vitesse du moteur à courant continu. Le pignon du démarreur entraîne le moteur à combustion via la couronne du moteur jusqu’à ce qu’il se mette en marche tout seul.

Une fois démarré, le moteur à combustion peut rapidement atteindre des régimes élevés. Après plusieurs allumages, le régime du moteur est déjà plus élevé que lors du démarrage. Des vitesses trop élevées peuvent entraîner des dommages mécaniques. Pour protéger le démarreur de ce phénomène, l’engrenage du démarreur est équipé d’un volant d’inertie qui rompt le lien de friction entre l’engrenage et l’armature.

Lorsque la clé de contact est relâchée, le relais du démarreur tombe et le ressort de déclenchement désengage le pignon de la couronne.

Qu’est-ce qu’un démarreur dit « start-stop » ?

Outre les démarreurs classiques, plusieurs fabricants proposent également des démarreurs utilisés dans les systèmes start-stop économes en carburant. Ces démarreurs peuvent réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant dans le transport routier jusqu’à 8 % (cycle de mesure ECE15).

Dans des conditions de conduite réelles, les économies peuvent être beaucoup plus importantes. Le principe du système start-stop est simple et efficace et fonctionne comme suit : Lorsque le véhicule est arrêté et que la batterie est suffisamment chargée, le moteur à combustion est coupé. Lors du redémarrage, on appuie sur la pédale d’accélérateur afin de redémarrer le moteur. Par conséquent, il n’y a pas de gaspillage de carburant ni d’émission de CO2 lors de la marche au ralenti dans les embouteillages, par exemple, ou lors de l’arrêt aux feux de circulation. Et le niveau de bruit est réduit à zéro.

À quels symptômes reconnaît-on un démarreur endommagé ?

Les démarreurs ne nécessitent aucun entretien et sont conçus pour toute la durée de vie du moteur. Afin d’éviter d’endommager le démarreur, il faut respecter les instructions d’utilisation du constructeur du véhicule. Il ne doit normalement être utilisé que lorsque l’embrayage est débrayé et que le moteur est à l’arrêt. En outre, le fait de relâcher la clé de contact immédiatement après le démarrage du moteur protège le démarreur contre une usure prématurée.

Toutefois, il peut arriver que des facteurs extérieurs viennent endommager le démarreur. Un défaut du démarreur peut avoir de nombreuses causes différentes :

— L’interrupteur magnétique est bloqué et ne commute donc pas les contacts principaux

— Les contacts principaux de l’interrupteur magnétique sont cassés

— Le moteur électrique du démarreur est défectueux

— La roue libre ne fonctionne pas

— Le pignon du démarreur est usé et ne s’engrène plus

Comment effectuer le changement du démarreur ?

Le remplacement d’un démarreur défectueux est un travail de pro qui ne devrait être réalisé que par un mécanicien qualifié. Si vous vous êtes reconnu et que vous vous en sentez capable, voilà les étapes à suivre pour remplacer le démarreur de votre véhicule :

1. Déconnecter la batterie

Lorsque l’on travaille sur le système électrique de la voiture, il faut d’abord couper l’alimentation électrique de la batterie. Pour cela, débranchez d’abord le pôle négatif puis le pôle positif de la batterie de la voiture. Conseil de pro : laisse les portes et les fenêtres ouvertes pour qu’elles ne se verrouillent pas !

2. Desserrer les vis

Dévissez maintenant les vis de fixation et les câbles de raccordement qui relient le démarreur au moteur. Notez bien où se trouvent les vis et les câbles afin de pouvoir les remettre facilement en place par la suite.

3. Retirer le démarreur défectueux

Retirez maintenant avec précaution le démarreur de son support. Il est préférable de toujours recycler convenablement l’ancien démarreur. Il existe des entreprises spécialisées dans le recyclage des pièces automobiles. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre centre de recyclage local ; peut-être aurez-vous la chance qu’ils acceptent les pièces défectueuses.

4. Vérifier la présence de saletés sur le raccord

Vérifiez si le support est sale et nettoyez-le avec un chiffon propre.

5. Monter le nouveau démarreur

Vous pouvez maintenant introduire doucement et lentement le nouveau démarreur dans le support. Dès qu’il est en place, resserrez les vis de fixation selon les indications du fabricant. Ensuite, rebranchez tous les câbles de raccordement à leur position correcte.

6. Rebrancher la batterie

Pour finir, rebranchez le pôle positif puis le pôle négatif à la batterie de la voiture.

7. Contrôler les composants voisins

Si vous avez tout terminé, vous pouvez encore vérifier les composants environnants. Il y a peut-être encore d’autres choses à faire. Tout est en ordre ? C’est parfait ! Vous avez réussi à changer votre démarreur !

Résumé

Le démarreur est essentiel au bon démarrage et donc à la bonne marche du moteur de votre véhicule. Pièce ultra-robuste, il peut toutefois être sujet à des avaries causées par des composants associés ou dues à des facteurs extérieurs. Dans cet article, nous vous expliquons dans les grandes lignes quelques principes de fonctionnement du démarreur, définissons quelques symptômes de panne et vous expliquons comment y remédier.

