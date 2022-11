Présentation Le Mans Hypercar 2023 : Toyota

Par Paul Gombeaud 30 novembre 2022 - 11:40





Il y aura beaucoup de nouveautés dans le monde de l’endurance en 2023 avec l’arrivée de nombreux constructeurs dans la catégorie Hypercar, et Toyota sera toujours bel et bien là pour faire face à une concurrence qui sera bien plus relevée que ces dernières années.

Malgré le fait qu’elle soit la marque la plus vendue sur le sol américain, Toyota n’a pour le moment pas prévu de participer au championnat IMSA de l’autre côté de l’Atlantique, que ce soit sous son nom ou via sa filiale de luxe, Lexus. Elle se contentera donc du WEC en 2023.

Depuis 2018, Toyota a gagné tous les titres mis en jeu en WEC et remporté chaque édition des 24h du Mans. Elle n’a pas fait exception cette année en remportant les deux sacres lors des 8 Heures de Bahreïn.

Avec l’arrivée des règlements Hypercar début 2021, la firme japonaise optait pour un prototype LMH hybride, baptisé GR010. Elle avait un temps envisager de concevoir un nouveau concept pour l’année prochaine mais s’est finalement ravisée.

Côté moteur, la GR010 est équipée d’un V6 biturbo de 3,5 litres, dont la cylindrée est nettement supérieure à celle du moteur six cylindres de 2,4 litres qui équipait la TS050, son ancêtre en LMP1.

Pour ce qui est des pilotes, les six titulaires de la saison écoulée ont été confirmés. On retrouvera ainsi à bord de la Toyota n°7 Kamui Kobayashi, Mike Conway et José-Maria Lopez, tandis que l’équipage de la n°8 sera composé de Brandon Hartley, Sébastian Buemi et Ryo Hirakawa.

