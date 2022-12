Présentation Le Mans Hypercar 2023 : Peugeot

Par Paul Gombeaud 5 décembre 2022 - 15:08





Un temps pressentie pour disputer les 24h du Mans 2022, Peugeot décidait finalement de faire débuter sa nouvelle LMH 9X8 aux 6h de Monza au mois de Juillet. La marque au Lion retrouvera donc l’épreuve mancelle en 2023, et ce pour la première fois depuis 2011.

Les débuts du prototype français n’ont pas été simples du côté de l’Italie cet été, avec de nombreux problèmes de fiabilité et un manque de rythme comparé aux autres Hypercar.

Ce n’était ensuite guère mieux aux 6h de Fuji en Septembre, et si le rythme était meilleur aux 8 Heures de Bahreïn, l’équipe a désormais beaucoup de travail devant elles pour régler les nombreux problèmes de fiabilité.

En 2023, Peugeot alignera deux prototypes lors de chaque épreuve en WEC, comme c’était déjà le cas depuis son retour cette saison. On retrouvera d’ailleurs quelques visages connus en F1 chez les pilotes : Jean-Eric Vergne, Paul di Resta et Mikkel Jensen piloteront la n°93, tandis que Gustavo Menezes, Loïc Duval et Nico Müller seront à bord de la n°94.

Le constructeur français avait un temps envisagé de courir également en IMSA, mais rien n’a été dit à ce sujet depuis plusieurs mois. Si Peugeot souhaitait bien y courir, il lui faudrait utiliser le nom d’une autre marque du groupe Stellantis car elle est absente du marché américain.

Concernant l’unité de puissance, la Peugeot 9X8 est équipée d’un moteur V6 2,6 litres biturbo développé en interne par Stellantis et couplé à une unité hybride.

Retrouvez ici la liste des constructeurs engagés avec leur LMH/LMDh dans les championnats WEC/IMSA en 2023.