Présentation et horaires des 24 Heures du Mans 2023

Par Emmanuel Touzot 6 juin 2023 - 13:50





Nous sommes enfin rentrés dans la semaine de course des 24 Heures du Mans, pour une édition du centenaire qui s’annonce exceptionnelle en tous points. Arrivée en 2021, la catégorie Hypercar connait enfin son essor, avec sept constructeurs engagés.

C’est évidemment le grand retour de Ferrari au Mans, tout comme celui de Peugeot, de Porsche et de Cadillac, tandis que Toyota voudra prouver que la concurrence ne l’empêche pas de viser la victoire après deux éditions plus ternes en matière de lutte en tête.

Pour les 100 ans de l’épreuve, l’ACO met les petits plats dans les grands avec un incroyable plateau, et l’envie de rivaliser avec les plus belles années de son histoire, comme l’âge d’or du Groupe C ou la fameuse Édition du Siècle en 1999, qui avait vu six marques s’affronter en catégorie reine.

Forces en présence

Après un début de saison marqué par la domination de Toyota, les deux équipages des GR010 semblaient favoris de cette 91e édition des 24 Heures du Mans. Mais l’ACO et la FIA ont décidé, contrairement à leurs premières instructions, de modifier la BoP.

Cette Balance of Performance a notamment vu un ajout de 37 kilos pour les Toyota, contre 24 pour les Ferrari, 11 pour les Cadillac et 3 pour les Porsche. De leur côté, Peugeot, Glickenhaus et Vanwall n’ont subi aucune modification.

Les essais de dimanche ont ainsi vu la Ferrari n°51 dominer, ce qui n’a pas étonné. En effet, les 499 P étaient proches en performances des Toyota en début de saison, et les 13 kilos de différence jouent un rôle crucial.

Porsche a placé une de ses 963 Hybrid (la n°6) en deuxième position, devant la première Toyota, la n°7, qui avait pourtant subi une lourde sortie de piste le matin. La deuxième Ferrari suit devant les deux autres Porsche officielles. La n°75 qui ne court que pour Le Mans s’est placée juste devant la n°5.

On trouve ensuite la première Peugeot 9X8, la n°93, devant la première des trois Cadillac engagées, qui est la n°2, qui dispute l’intégralité de la saison de WEC. La deuxième Toyota et la deuxième Peugeot bouclaient le top 10 devant la Porsche de Jota, la Vanwall et la première Glickenhaus.

En l’état, le peloton semble serré puisque les 12 premiers se tenaient en moins de 2 secondes. Reste à voir si, comme l’an dernier, la BoP évoluera après les qualifications.

La liste des engagés

Outre le peloton Hypercar, il y a évidemment des LMP2 parmi les concurrents de cette 91e édition. Inter Europol a dominé la journée test, mais les équipes favorites seront évidemment Prema Racing, qui engage deux prototypes, le Team WRT, Jota ou encore United Autosports, l’équipe de Zak Brown.

Chez Prema, on note évidemment la présence de la Française Doriane Pin, sur le podium de la manche d’ouverture à Sebring dans la Prema n°63 qu’elle partage avec Daniil Kvyat et Mirko Bortolotti.

On retrouve des équipes françaises comme Graff Racing, Duqueine Team ou encore Panis Racing et Idec Sport. A noter que le prototype de Tower Motorsports court aussi sous les trois couleurs françaises, puisqu’il arbore une livrée Michel Vaillant.

Dans le peloton des GTE, on retrouve parmi les favoris l’équipe Dempsey Proton et ses Porsche, notamment la n°77. Les Ferrari ne sont pas en reste avec AF Corse, mais aussi l’équipage Richard Mille AF Corse dans lequel on trouve la française Lilou Wadoux.

Et bien sûr, on ne peut pas aborder cette liste des engagés sans parler du Garage 56 et de l’incroyable NASCAR engagée par Hendrick Motorsports. Cette Chevrolet Camaro largement modifiée s’est montrée plus rapide que les GTE durant la journée test, avec Jenson Button, Jimmie Johnson et Mike Rockenfeller à son volant.

Cliquez ici pour consulter la liste des engagés complète.

Horaires des 24 Heures du Mans 2023

Après une journée test disputée dimanche dernier, la semaine de course se déroule sur plusieurs jours, avec quatre séances d’essais libres qui se dérouleront mercredi et jeudi. Les qualifications auront lieu mercredi soir, et l’Hyperpole jeudi soir.

Pour rappel, l’Hyperpole fait s’affronter les 8 meilleures voitures des qualifications dans chaque catégorie (Hypercar, LMP2, GTE Am). C’est à l’issue de cette séance que l’on connaitra l’équipage en pole position pour la course.

Sur Nextgen-Auto, nous couvrirons les qualifications et l’Hyperpole et nous ne manquerons pas de faire part de possibles événements extraordinaires qui se dérouleraient durant les séances libres.

Pendant la course, nous couvrirons la course heure par heure le samedi après-midi et dans la soirée, et de manière régulière la nuit pour que vous ne manquiez rien des événements qui marqueront ce centenaire.

Mercredi 7 juin

14h00-17h00 : Essais Libres 1

19h00-20h00 : Essais Qualificatifs

22h00-0h00 : Essais Libres 2

Jeudi 8 juin

15h00-18h00 : Essais Libres 3

20h00-20h30 : Hyperpole

22h00-23h00 : Essais Libres 4

Samedi 10 juin

12h00-12h15 : Warm-up

16h00 : Départ des 24 Heures du Mans

Dimanche 11 juin

16h00 : Arrivée des 24 Heures du Mans