Premiers roulages fructueux et premières photos de l’Alpine A424

Par Franck Drui 26 août 2023 - 09:05





Alpine vient de réaliser cette semaine au Castellet la première séance d’essais de l’Hypercar A424 qui sera alignée dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIA d’Endurance dès 2024.

Les premiers tours de roues de l’A424 ont eu lieu pour de premières vérifications début août avant une première session d’essais fructueuse avec la validation des différentes fonctionnalités de la voiture et le coup d’envoi du travail de mise au point.

Forte de riches enseignements sur sa nouvelle création, la marque au A fléché poursuit déjà son travail de développement avant la prochaine séance prévue en Espagne en septembre.

Après le premier démarrage sur tréteaux de l’A424 et les premières sessions au simulateur en juillet, l’Hypercar effectuait un tout premier roulage basse vitesse au début du mois d’août aux mains de Nicolas Lapierre. Ce dernier reprenait le volant lundi pour un déverminage sur l’Aéroport du Castellet afin de vérifier que les fonctions de sécurité étaient opérationnelles.

Dès le lendemain, le travail de fond débutait sur le tracé long de 5,8 km avec une série de runs courts pour prendre le prototype en mains et entamer le travail sur le fonctionnement des principaux organes de la voiture, dont la boîte de vitesses, les freins et le circuit de refroidissement, un sujet crucial au cœur d’un épisode caniculaire particulièrement sévère sur l’Hexagone. En parallèle, le moteur V6 3,4 l monoturbo développé à Viry-Châtillon faisait également l’objet d’un soin particulier avec un accent sur les cartographies.

Sur une piste seulement ouverte en fin de journée mercredi, le bien-fondé des évolutions mises en œuvre depuis la veille était validé, notamment sur le plan des logiciels et des cartographies.

Durant la dernière journée, les roulages étaient progressivement allongés, permettant d’engranger de précieuses données et de commencer la bonne compréhension des pneumatiques Michelin. Le jeudi s’achevait par un relai d’une trentaine de tours et un total de plus de 700 km.

Au total, l’Alpine A424 parcourait un peu plus de mille kilomètres, sans souci majeur, ce qui permettait à l’équipe de faire le plein d’apprentissages et d’accumuler énormément de données désormais en cours d’exploitation.

Cette semaine productive voyait également trois pilotes de l’écurie actuelle Alpine - Signatech se relayer au volant : Nicolas Lapierre (lundi et mardi), Matthieu Vaxiviere (mercredi et jeudi) et Charles Milesi (jeudi).

Alpine poursuivra le développement de l’A424 en piste avec de nouvelles sessions prévues le mois prochain à Motorland Aragón.

Bruno Famin, Directeur Alpine Motorsports : « Cette première séance concrétise des mois de travail pour les équipes d’Alpine Racing et de nos partenaires. Notre premier bilan est satisfaisant avec un kilométrage plutôt important nous ayant permis de dérouler notre programme étape par étape. Dans ces premières phases de développement, les priorités sont de valider les systèmes fondamentaux et de travailler sur la fiabilité tout en commençant la mise au point du prototype. Les pilotes étaient plutôt satisfaits de la voiture malgré des points durs sur lesquels nous œuvrons déjà en vue des prochains essais. Mais il faut rester réalistes : le travail ne fait que commencer. Il nous reste énormément à faire en un laps de temps extrêmement court avant notre première course. »

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Elf Endurance Team : « Pour la première fois de notre histoire, nous avons l’occasion d’être impliqués dans un projet d’une telle envergure dès ses débuts en piste. C’était une vraie émotion pour moi d’assister aux premiers tours de roues de l’A424. Ce projet apporte également son lot de défis puisque les équipes d’Alpine Racing et les nôtres se fondent en un même collectif cherchant à extraire le maximum de l’Alpine A424. Le premier ressenti général est plutôt positif et l’absence de souci bloquant depuis les premiers tours de roues nous a permis de découvrir la voiture assez rapidement. Nos connaissances s’étofferont au fil des essais de développement. Les six prochains mois seront assurément intenses jusqu’à notre première course au Qatar, mais tout le monde dans l’équipe est plus que motivé pour relever le challenge. »