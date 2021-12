Premières nouvelles au sujet de Pourchaire et Fittipaldi à Djeddah

Un énorme accident a eu lieu au départ de la Course Principale de Formule 2 en Arabie saoudite, à Djeddah. Théo Pourchaire a calé sur son emplacement et Enzo Fittipaldi, qui arrivait du fond de grille, l’a percuté de plein fouet.

Après de longues minutes d’attente, on a appris que les deux pilotes étaient conscients lors de leur transfert à l’hôpital. A cause de la violence du choc, aucun des deux pilotes ne s’est extrait seul de sa voiture, mais on n’en sait pas davantage quant à leur état de santé.

"Les pilotes ont été immédiatement pris en charge par les équipes médicales d’urgence" peut-on lire dans le communiqué de la FIA. "Les pilotes étaient conscients et ont été extraits par le personnel médical."

"Tous les deux ont été transférés par ambulance et par hélicoptère à l’hôpital King Fadah des Forces Armées d’Arabie saoudite, à Djeddah."

Précisément, c’est Pourchaire qui a été évacué par ambulance et Fittipaldi par hélicoptère. Compte tenu de la physionomie du choc, c’est en effet le Brésilien qui pourrait être sujet à des blessures plus importantes.

Tard dans la soirée, le Français a fait parvenir ce message rassurant.

"Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que j’allais globalement bien ! Pour le moment, je ne sais pas encore si ma saison est terminée. Mais l’important est ailleurs, c’était vraiment un gros crash et Enzo est blessé. Je lui souhaite de se rétablir le plus vite possible !"