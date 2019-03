Première victoire de la saison pour DAMS grâce à Latifi

DAMS a très bien lancé ce week-end à Bahreïn sa campagne 2019 en championnat FIA de Formule 2 ! Nicholas Latifi remporte la Manche Principale, Sergio Sette Camara termine troisième et les deux équipiers montent également sur le podium de la Course Sprint !

S’élançant samedi depuis la quatrième place de la grille de départ, Nicholas réalise un superbe premier tour lui permettant de s’emparer de la deuxième position. Au neuvième tour (sur un total de 32), il prend la tête lorsqu’il dépasse le leader au freinage du premier virage.

Après un long relais, le Canadien rentre au stand au 16ème tour pour effectuer son arrêt obligatoire, passant des gommes dures (prime) aux pneus plus tendres (option), trois boucles plus tard que ses rivaux immédiats. Retardé par un pistolet récalcitrant, Nicholas revient en piste en quatrième position et profite de sa stratégie pour remonter aux avant-postes.

Le pilote de réserve Williams Formule 1 gagne trois places en autant de tours et reprend la tête de l’épreuve. Il continue ensuite de creuser l’écart avec son poursuivant immédiat, passant le drapeau à damier avec une avance de plus de huit secondes !

Sergio Sette Camara prend un envol difficile lors de la Manche Principale, rétrogradant de la huitième à la 13ème position ; le pilote d’essais et de développement McLaren F1 reste néanmoins concentré, effectuant une très belle remontée jusqu’à la troisième place à cinq tours de l’arrivée ; il rejoint ainsi son équipier sur le podium de la première course de la saison.

Lors du départ de l’Épreuve Sprint, Sergio et Nicholas s’élancent depuis les sixième et huitième positions sur la grille semi-inversée, sans commettre d’erreurs, et s’emparent des deuxième et troisième places !

Bénéficiant d’une stratégie différente avec les équipes ayant choisi d’effectuer un changement de pneumatiques, les deux pilotes maintiennent leurs positions sur le podium jusqu’au drapeau à damier, permettant ainsi à DAMS de prendre la tête du championnat Équipes.

La deuxième manche du championnat FIA de Formule 2 se déroulera du 26 au 28 avril à Bakou, Azerbaïdjan.

Nicholas Latifi : « Ce week-end est globalement positif. Nous avons bien lancé cette nouvelle saison en remportant la course d’ouverture, ma première victoire dans une Manche Principale. Ce succès nous met en confiance pour la suite du championnat. Je ne voulais pas commettre d’erreur lors du départ de la Course Sprint mais je me suis retrouvé rapidement en lice pour le podium ! Je suis enchanté de pouvoir ainsi remercier tous les membres de l’équipe pour le travail accompli cet hiver. Ces deux « double-podiums » confirment la qualité et le savoir-faire de DAMS. »

Sergio Sette Camara : « Très bon premier week-end à Bahreïn. Nous avons montré que nous étions rapides dans toutes les conditions tout en confirmant le potentiel de l’équipe. Nicholas a très bien roulé et commis moins d’erreurs que moi. La voiture était très performante et nous avions le rythme pour remonter et marquer de gros points. Toute l’équipe a très bien travaillé lors des essais de Jerez et Barcelone ; nous devons maintenant rester concentrés, maintenir notre niveau de performance et les bons résultats seront de nouveau là ! »

François Sicard, Directeur Général : « Un premier meeting globalement positif avec nos deux pilotes sur le podium dans les deux courses et une première magnifique victoire pour Nicholas dans une Manche Principale. Un rendez-vous pratiquement parfait, même si on peut toujours faire mieux mais cela aurait été quand même difficile d’obtenir un meilleur résultat. Nicholas et Sergio sont deuxième et troisième du championnat Pilotes et DAMS est en tête du classement Équipes ! Bahreïn n’est que la première étape d’une saison qui en compte 12 mais nous allons maintenant nous concentrer sur Bakou en espérant pouvoir continuer sur la même dynamique. »