Premier top 5 pour Peugeot avec sa 9X8 à Portimão

Par Franck Drui 17 avril 2023 - 08:28





Le départ des 6 Heures du Portimão, deuxième manche de la 11e saison du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA a été donné à 12h (heure locale) sur l’Autodromo Internacional Do Algarve. Paul Di Resta, au volant de la PEUGEOT 9X8 #93 s’est élancé de la voie des stands, suite à un changement de direction assistée peu avant le départ et Nico Müller, dans le baquet de la #94, s’est élancé de la 3e ligne.

Le pilote suisse, en piste avec la PEUGEOT 9X8 #94 a su maintenir sa position, alors que Paul Di Resta #93 signait une remontée constante afin de revenir au contact des hypercars à la fin de la deuxième heure de course.

La bataille a été rude pour les pilotes du Team Peugeot TotalEnergies au volant de la 9X8 #94, Nico Müller, Gustavo Menezes puis Loïc Duval qui ont lutté face aux concurrents, Cadillac, Ferrari et Porsche. Grâce un rythme de course régulier, des pitstops efficaces réalisés par l’équipe de mécaniciens, la Peugeot 9X8 #94 franchit la ligne d’arrivée au 5e rang en dépit d’un capteur de transmission réglementaire défaillant qui a contraint l’équipe et notamment Gustavo et Loïc à gérer la fin de course en mode de sauvegarde.

Du côté de la 9X8 #93, une fois revenu au contact du plateau hypercar, Paul Di Resta, Jean-Eric Vergne et Mikkel Jensen ont tenu un bon rythme tout en se frayant un chemin au cœur du trafic et du peloton de la catégorie reine. Une course sans faute pour les trois pilotes et un enchainement de chronos significatifs de Mikkel Jensen qui signe son meilleur chrono de la course en 1:33.689.

L’exigeant travail fourni entre Sebring et Portimao a payé, la fiabilité est en nette progression. Des axes d’améliorations seront à analyser ces prochains jours afin de maintenir cette évolution à Spa-Francorchamps, les 28 et 29 avril.

ILS ONT DIT

Olivier Jansonnie – Directeur technique de Peugeot Sport

« Fondamentalement ce n’est pas une course extraordinaire sur le plan sportif, car on termine 5e. Néanmoins, nous marquons une étape importante car les deux voitures franchissent le drapeau à damier, et nous avons réussi à ne pas avoir les problèmes de fiabilité que l’on connaissait, c’est une première satisfaction. Dans la course nous avions un très bon rythme à certains moments, nous devons désormais maintenir ce rythme sur la longueur, c’est un point sur lequel nous devons travailler. Concernant le problème de la #93, nous avons eu un début de course très compliqué, cela nous met dans une position où la voiture ne joue déjà pas dans la même cour que les autres, c’était assez frustrant. Globalement, je suis extrêmement fier de l’équipe, de son engagement et de la façon dont nous avons redressé la barre entre Sebring et Portimão. Nous avons aussi des motifs de satisfaction concernant la partie arrêt au stand où nous sommes en net progrès et cela sera très important pour la suite. »

Mikkel Jensen – PEUGEOT #93 :

« La course n’a pas très bien commencé car nous sommes partis de la voie des stands donc nous avions déjà perdu avant de débuter. Mais je pense que nous avons fait une bonne course, nous avons terminé les 6 heures sans rencontrer de problèmes et c’est la première fois. Nous avons récolté beaucoup de données, le rythme était bien meilleur qu’à Sebring, donc je pense que nous pouvons être satisfait du travail accomplis aujourd’hui. Je pense que nous pouvons nous servir ce cette course, puis de celle de Spa afin de nous préparer pour Le Mans, qui est l’évènement le plus important de la saison. »

Loïc Duval – PEUGEOT #94

« Dans l’ensemble nous pouvons dire que c’était une bonne course. En termes de stratégie, je pense que nous avons fait le mieux que nous pouvions pour la #94. Nico a fait un très bon début de course ainsi que Gustavo ; qui a commencé à rencontrer des problèmes lors de son second relai avec un capteur de transmission réglementaire FIA. Cela a joué sur notre puissance et nous avons dû rouler avec des modes différents. Ensuite, c’était de pire en pire, j’ai dû faire deux relais ainsi et c’était compliqué mentalement car je ne pouvais rien faire. Mais nous nous sommes battus et nous terminons P5, c’est une belle récompense pour l’équipe et un grand pas en avant par rapport à Sebring. Tout le monde doit être fier, et nous devons continuer ainsi pour les prochaines courses. »