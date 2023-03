Premier gros test pour Peugeot avec les 1000 miles de Sebring

Par Franck Drui 9 mars 2023 - 10:41





Le 17 mars prochain, le Team Peugeot TotalEnergies entrera en piste à Sebring pour le lancement de la saison 11 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC). Il s’agira de la toute première apparition des PEUGEOT 9X8 sur le sol américain et sur le circuit iconique de Sebring.

Grâce à l’expérience acquise lors des trois courses effectuées en 2022, et à plus de 10000km réalisés lors de tests hivernaux, des évolutions techniques ont pu être apportées à la PEUGEOT 9X8 afin d’optimiser sa fiabilité, comme le souligne Jean-Marc Finot, senior VP de Stellantis Motorsport : « Nous avons accompli un grand nombre de kilomètres pour améliorer la performance de la voiture et valider sa fiabilité. Nous attaquons cette saison avec beaucoup d’enthousiasme et une équipe qui a envie de se battre. C’est une grande fierté d’intégrer ce championnat et de faire face à de grands constructeurs et des grands noms de l’endurance. »

Cette saison s’annonce très compétitive, avec l’arrivée des plus grands constructeurs au monde au cœur de la catégorie Le Mans Hypercar qui sera composée de pas moins de onze voitures. L’objectif pour le Team Peugeot TotalEnergies reste clair, « se battre pour la victoire, pour toutes les courses. Après nous savons que rien n’est acquis, cela va être dur et nous ne sommes pas les seuls sur la grille à avoir cet objectif », ajoute Jean-Marc Finot.

La première course de la saison du FIA WEC sera précédée du Prologue les 11 et 12 mars également en Floride. Ces tests permettront aux pilotes et à l’équipe de se familiariser avec les différents revêtements du circuit de Sebring, qui sera intransigeant pour les PEUGEOT 9X8 #93 et #94. « Commencer la saison en Floride, au sortir de l’hiver, est un grand privilège que nous apprécions. Ce circuit accidenté est très exigeant pour les liaisons au sol et les transmissions. Même si la course est plus courte, avoir passé Sebring sans encombre est une condition nécessaire pour aborder les 24 Heures du Mans, même si nous savons que cela ne sera pas suffisant car rien ne peut remplacer une réelle course de 24 heures », indique Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport.

Pour atteindre ses objectifs et se battre aux avant-postes tout au long de la saison, l’équipe sera soutenue par de précieux partenaires : TotalEnergies, Capgemini, Yahoo, Marelli, Établissement Peugeot Frères, Sparco et Jack and Jones. Les équipages des deux PEUGEOT 9X8 restent également inchangés avec Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne sur la PEUGEOT #93 et Loïc Duval, Gustavo Menezes et Nico Müller sur la PEUGEOT #94.

ILS ONT DIT – PEUGEOT #93

Paul Di Resta

« Sebring sera un grand test pour nous, notamment car notre aventure en endurance a débuté il y a un an seulement et il s’agira de notre première saison complète en FIA WEC. Nous allons devoir nous remonter les manches et nous battre face à la concurrence autant que l’on peut. Notre préparation a été concentrée sur la fiabilité des voitures, la performance, et nous avons fait plusieurs tests d’endurance. Nous avons beaucoup travaillé avec l’équipe pour nous améliorer par rapport à l’année dernière. Cette saison sera un test avec des hauts et des bas sur le chemin mais ce sont les résultats de courses et de qualifications qui attesteront du niveau que nous avons réussi à atteindre. Nous serons où nous serons et le principal sera de se battre, de travailler dur pour nous améliorer encore plus. »

Mikkel Jensen

« Cette saison sera intéressante car nous allons courir avec six autres constructeurs. Nous allons devoir optimiser notre travail, se concentrer sur nous-même et faire de notre mieux en termes de performance, pit stops, fiabilité de l’équipe et ne pas trop se fier à la concurrence. »

« La première course sera aussi la première fois que tous les nouveaux concurrents se retrouvent en piste ensemble donc on ne peut pas savoir si cela sera une bonne course ou non. Sebring est un circuit où très peu d’équipes sont allées tester et cela va être important de voir combien de temps nous mettons à établir notre setup. C’est un circuit sympa, j’y suis déjà allé trois fois et je l’aime bien. C’est une piste surprenante avec ses bosses et il ne faut pas s’attendre à y faire un tour parfait, cet endroit est fou ! »

Jean-Éric Vergne

« Je pense que c’est super pour le WEC et en général d’avoir autant de constructeurs, cela va susciter beaucoup d’intérêt pour le sport, et en tant que pilote on a l’impression de faire partie d’une nouvelle génération, d’une nouvelle ère. »

« Je pense que cette saison nous devons nous fixer des objectifs réalisables et cela ne sera possible qu’après la première course à Sebring. Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous comparer aux autres équipes car nous n’avons jamais roulé face à elles. Il s’agira de la première saison complète de l’équipe, et on va faire face à des concurrents très expérimentés. Il est important que nous nous améliorions tous, que nous travaillions tous dans la même direction et que nous arrivions à nous perfectionner course après course en prenant en compte toutes les personnes de l’équipe, les éléments extérieurs, tous les paramètres possibles afin d’être en position pour aller gagner des courses. Personnellement, je veux arriver à la fin de l’année et que l’on puisse tous se regarder dans les yeux en se disant que l’on a fait notre maximum. »

ILS ONT DIT – PEUGEOT #94

Loïc Duval

« Sebring est un circuit très atypique dans ce calendrier mais qui a quelque part tout son charme. C’est un vielle aérodrome avec des revêtements différents et c’est un circuit qui est surtout très bosselé comme tout le monde le sait. C’est une piste éprouvante pour les machines, l’adhérence est plutôt bonne en général mais on a de gros carrés de béton, des trous, des bosses donc c’est assez particulier mais encore une fois c’est un super rendez-vous et c’est devenu un classique de l’endurance. »

« Cette saison sera très excitante car au-delà de marquer le retour de Peugeot, nous allons vivre une ère magique pour l’endurance avec les Hypercars. C’est assez sexy de voir un plateau avec beaucoup de constructeurs, de belles équipes, des voitures magnifiques et de grands pilotes. Il y aura énormément de bagarre en piste, je suis donc très impatient de commencer. Revenir en WEC, dans la catégorie reine est aussi important pour moi. Je l’ai quitté en 2016 et pouvoir revenir avec potentiellement la chance de pouvoir gagner le championnat et les 24 Heures du Mans au général c’est quelque chose d’assez merveilleux. »

Gustavo Menezes

« C’est super de voir autant de constructeurs, de marques iconiques participer au FIA WEC et aux 24 Heures du Mans. La liste des engagés est très compétitive et il semble que cela va encore monter d’un cran ses prochaines années donc c’est très excitant. Avec l’équipe nous avons passé beaucoup de temps au simulateur cet hiver, nous avons aussi eu l’opportunité de faire de nombreux tests à travers l’Europe et je me suis beaucoup entrainé chez moi pour être prêt pour le début de la saison. Cette année sera très compétitive, tout le monde viendra avec ce qu’il a de meilleur sur chaque circuit et nous ferons de même. Nous savons que cela ne sera pas facile mais nous allons arriver humble et déterminé à faire tout ce que l’on peut pour être les plus performants possible. »

Nico Müller

« Depuis la dernière course à Bahreïn nous avons passé pas mal de temps dans le simulateur et fait plusieurs séances de tests. Nous n’avons pas seulement piloté la voiture mais nous avons aussi passé du temps ensemble en dehors de la piste afin d’apprendre à nous connaitre, mieux se comprendre les uns les autres, ce qui est très précieux. 2023 représentera l’âge d’or de l’endurance avec également le Centenaire des 24 Heures du Mans, qui sera définitivement le but ultime, et nous allons nous battre pour la victoire. Cela sera une saison exigeante, avec beaucoup de concurrence mais nous concourrons pour gagner et cette année ne fera pas exception. Je suis fier de faire partie du Team Peugeot TotalEnergies pour sa première campagne en Championnat du Monde. C’est un privilège et j’espère que nous serons devant pour nous battre pour le titre. »