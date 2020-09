Power remporte sa première victoire de la saison à Mid-Ohio

Le départ s’est passé sans incident, Will Power conservant l’avantage de sa 60e pole position en carrière, tandis que son équipier Josef Newgarden s’est emparé de la deuxième place aux dépens de Ryan Hunter-Reay.

Le début de course a été marqué par un tête-à-queue de Simon Pagenaud, puis par la remontée de Scott Dixon, parti 17e en pneus tendres, et qui est remonté jusqu’au dixième rang avant la première salve d’arrêts.

Newgarden a été le premier des hommes de tête à s’arrêter, mais le classement du trio de tête n’a pas changé à la faveur de ces premiers stops, qui ont permis à Power de conserver la tête de course devant Newgarden et Hunter-Reay, qui étaient suivis d’Alexander Rossi et Felix Rosenqvist.

Graham Rahal suivait devant Jack Harvey, après une belle bataille entre les deux hommes en fin de premier relais, tandis que Conor Daly, quatrième en début de course, avait reculé en huitième position devant Dixon et Colton Herta.

Power a renforcé son avance lors du second relais, la portant à six secondes à la mi-course. En fond de classement, Simon Pagenaud était remonté au 18e rang après sa sortie du début de course.

Revenu à quatre secondes de Power, Newgarden s’est arrêté un tour avant son équipier et ils ont conservé les deux premières places, tandis que Hunter-Reay a été dépassé par Rossi et Rahal.

La situation s’est également compliquée pour Dixon après un second relais difficile, et le Néo-Zélandais est sorti du top 10 après avoir été dépassé par plusieurs pilotes.

Le ciel devenait menaçant à quelques boucles de l’arrivée, alors que l’action en piste se calmait. A dix tours du but, Power menait toujours nettement devant Newgarden, mais c’est derrière que la lutte allait reprendre.

Rossi a en effet subi une attaque de Rahal pour la troisième place, mais a réussi à garder son compatriote derrière lui. Cependant, l’écart restait autour d’une demi-seconde entre les deux hommes, alors que la pluie devenait de plus en plus menaçante et que les pneus de Rossi commençaient à fatiguer, l’Américain faisant se faisant plusieurs frayeurs.

Conor Daly a vu sa neuvième place lui échapper, et il a été passé par Dixon, dixième, puis O’Ward et Alex Palou.

Mais rien n’a contrarié Will Power, qui remporte sa 38e victoire en IndyCar, et il ajoute une 14e saison consécutive avec au moins une victoire à son palmarès. Josef Newgarden est deuxième et fait la bonne opération au championnat avec la dixième place de Dixon.

Alexander Rossi a finalement maintenu sa troisième place face à Graham Rahal, tandis que Hunter-Reay a fini cinquième devant Rosenqvist. Simon Pagenaud termine finalement 18e de la course.