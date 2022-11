Pourquoi un convertisseur catalytique est nécessaire

Par 1er novembre 2022 - 00:00





Malgré le fait que les convertisseurs catalytiques s'améliorent et deviennent plus efficaces chaque année, les discussions sur leur nocivité pour les moteurs ne s'apaisent pas jusqu'à présent. Certains automobilistes essaient de remplacer la partie obsolète de la voiture après qu'elle soit tombée en panne, tandis que d'autres la retirent délibérément avant, en arguant que c'est mieux pour le moteur. Quelle que soit la catégorie de propriétaire de voiture à laquelle vous appartenez, il est toujours possible de vendre un convertisseur catalytique retiré.

Mais à quoi sert un convertisseur catalytique dans une voiture ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre le rôle que joue le convertisseur catalytique dans le système d’échappement.

Rôle du catalyseur

Le fonctionnement du moteur à combustion interne entraîne l’émission d’éléments traces qui peuvent nuire gravement à l’environnement. Les principales sont :

• l’oxyde d’azote ;

• l’oxyde carbonique ;

• le monoxyde de carbone.

Au cours des réactions chimiques qui ont lieu sous l’effet de la pression et des températures élevées, ces substances sont transformées en azote et en dioxyde de carbone, ainsi qu’en vapeur d’eau inoffensive, qui sont relativement peu nocifs pour l’environnement.

Processus d’épuration des gaz d’échappement

Afin de provoquer des réactions chimiques, des substances spéciales sont utilisées dans la construction des convertisseurs catalytiques. Le plus souvent, le rhodium, le palladium et le platine sont utilisés comme catalyseurs. Leur présence et leur proportion dépendent du fabricant.

Les métaux précieux sont déposés en couche mince sur les surfaces des canaux en forme de nid d’abeille qui composent la partie interne du convertisseur catalytique. Cette construction est utilisée pour augmenter la surface de contact des gaz d’échappement avec les substances du catalyseur.

Les réactions chimiques ne se produisent qu’à des températures élevées, de sorte que le convertisseur catalytique n’est pas opérationnel lorsque le moteur tourne à froid. La température de fonctionnement à laquelle les gaz d’échappement sont épurés se situe entre 300 et 800 degrés Celsius.

À des températures plus élevées, le revêtement catalytique du nid d’abeille peut fondre, ce qui entraîne l’obstruction des conduits et la rupture de la pièce.

Remplacer ou retirer le convertisseur catalytique ?

Bien sûr, d’un point de vue environnemental, la solution la plus correcte serait de remplacer le convertisseur catalytique par un autre identique. Mais cette pièce est assez chère et pas tout le monde peut se la permettre. En particulier, l’opportunité du remplacement est perdue sur les voitures bon marché.

Un convertisseur catalytique universel ou un analogue bon marché de la pièce d’origine coûtera beaucoup moins cher. Mais cela peut affecter la qualité de cette pièce, et la durée de vie de ces catalyseurs est souvent plusieurs fois plus courte.

L’option la plus simple et la plus économique consiste à installer un pare-flammes au lieu d’un convertisseur catalytique. Ne confiez ce travail qu’à des professionnels, car un réglage supplémentaire ou un micrologiciel de l’unité de commande électronique du moteur peut être nécessaire.