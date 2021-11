Pourquoi la protection céramique est-elle la plus conseillée pour protéger la carrosserie ?

La carrosserie de la voiture est la partie la plus exposée du véhicule puisqu’elle est en contact permanent avec l’extérieur. Chocs avec d’autres voitures, rayures, effets du climat sont entre autres les éléments qui peuvent affecter la carrosserie d’une voiture. Il est donc primordial d’utiliser le meilleur revêtement pour vous aider à rallonger la durée de vie de votre carrosserie. Sur ce plan, la protection céramique offre des avantages par rapport aux autres types de protection. Découvrez pourquoi il est préférable d’opter pour la céramique dans la protection de la carrosserie de votre voiture.

La céramique : un allié de choix pour la carrosserie de votre voiture

La protection céramique pour voiture est une finition spéciale adaptée à tout type de carrosserie de véhicule et qui offre une résistance accrue aux rayures. Elle est conçue pour être appliquée sur la peinture de la carrosserie de votre voiture afin d’offrir une protection supplémentaire, évitant ainsi l’apparition des rayures les plus légères sur la carrosserie de votre voiture. Le vernis est transparent et est créé en mélangeant différentes résines résistantes. N’hésitez pas à vous rendre dans un centre de traitement céramique pour trouver le vernis idéal pour votre carrosserie.

Grâce à l’application de ce vernis spécial, la peinture de votre voiture sera plus résistante aux petits dommages quotidiens, tels que les dommages causés à la carrosserie lors de l’utilisation de produits de nettoyage inadaptés ou lors de lavages dans des stations de lavage automatiques.

Le traitement céramique en plein essor

Il s’agit d’une technique en plein essor qui est chargée de protéger la peinture extérieure de la voiture, ainsi que d’autres éléments et matériaux de la voiture. Ce traitement s’applique après le polissage d’une voiture et consiste en la préparation préalable de la carrosserie et l’application ultérieure d’un produit d’étanchéité pour assurer une meilleure protection de la peinture. Le traitement céramique protège la carrosserie des agents extérieurs, en évitant qu’elle ne se détériore avec le temps. En plus d’aider à redonner vie à la peinture, il apporte brillance et protection durable.

Ces types de protections sont généralement fabriquées à partir de produits chimiques tels que le quartz, le dioxyde de silice et le titane. Le traitement céramique est appliqué sur la surface extérieure de la voiture, créant un film mince, mais résistant qui est chargé de remplir chaque pore de la peinture et de créer une couche de protection en céramique.

Le rôle du traitement céramique

Le but des traitements céramiques est d’apporter les soins nécessaires à la voiture. Cela garantit une luminosité plus élevée et une protection adéquate contre les changements climatiques et les polluants externes courants tels que la poussière, la pluie, les fientes d’oiseaux et les rayons UV. Le niveau de protection du traitement peut varier en fonction de la qualité des différents produits utilisés. Plus la qualité est élevée, plus le niveau de protection, le degré de polissage et la durée de finition sont élevés. La préparation préalable de la carrosserie est un facteur important dans le traitement céramique. Il est toujours conseillé d’effectuer un polissage professionnel de faible à forte intensité, selon l’état du véhicule.

L’utilisation d’un traitement céramique est nécessaire lorsqu’on veut créer une barrière protectrice beaucoup plus durable et hautement hydrofuge que l’utilisation de cires classiques. Aussi, ce revêtement est utile lorsque vous voulez minimiser la formation de résidus et d’imperfections sur la carrosserie, en lui donnant plus de brillance.

De plus, toutes les surfaces de nos véhicules, aussi lisses qu’elles puissent paraître, sont en réalité creusées d’une infinité de pores, tout comme la peau. Dans ce cas, l’action d’un traitement céramique permet de remplir ces cavités, augmentant ainsi la solidité et les performances de la carrosserie.

Quels sont les avantages du traitement céramique ?

Lorsque vous faites traiter la carrosserie de votre voiture à la céramique, l’opération est bénéfique sur de nombreux plans.

Une surface plus lisse

Les avantages de ce type de produit sont perceptibles dès l’application. Le revêtement remplit chaque pore de la surface du véhicule, laissant la surface visiblement douce et complètement lisse au toucher. Cela empêche la poussière et la saleté de s’incruster dans les pores.

Plus de brillance

De plus, la brillance que le traitement donne à la peinture est instantanée. Elle est perceptible au premier contact, dans les 24 heures suivant l’application du traitement céramique. Il s’avère également hydrofuge. Cela permet d’éviter la corrosion des différentes parties de la voiture.

Une finition résistante aux agents extérieurs

Avec un traitement céramique, la finition est très résistante aux rayons UV et aux températures élevées. Les éléments utilisés dans les traitements céramiques agissent comme une sorte de barrière thermique. En outre, la protection UV empêche le soleil d’endommager la couche de laque originale. De cette façon, la dépigmentation est évitée malgré le passage du temps.

Une protection contre les taches chimiques

La gravure chimique due aux contaminants acides présents dans l’environnement représente un autre dommage potentiel pour votre voiture. Un revêtement céramique empêchera ces contaminants d’adhérer à la peinture. À l’heure où la pollution atmosphérique augmente dans les villes, un revêtement en céramique est un grand soulagement.

Une carrosserie facile à nettoyer

Avec les revêtements céramiques, vous n’avez pas à vous soucier de la dégradation du polymère. D’ailleurs, son élimination complète nécessite un autre processus qui implique un polissage et un ponçage. Non seulement il adhère à la peinture de votre voiture, mais il repousse également l’eau. Cela signifie que la saleté et la crasse à base d’eau resteront séparées sur la surface et finiront par glisser. Un rapide lavage sous pression suffira ainsi à rendre votre voiture brillante et impeccable.

Quelle est la durée d’un traitement céramique ?

La durée du traitement dépend du produit utilisé et du soin apporté au véhicule après l’application. Elle peut aller jusqu’à 5 ans, en fonction de la dureté choisie. Un traitement céramique implique un nettoyage correct de la voiture, toujours avec des produits adaptés qui n’endommagent pas le traitement et la peinture. Il est donc préférable de faire appel à un détaillant agréé ou à un centre de traitement professionnel.

Un revêtement céramique présente de grands avantages qui ajoutent de la valeur à votre voiture à long terme. Cela rendra votre travail de nettoyage et d’entretien moins fastidieux afin que vous puissiez passer plus de temps à conduire et à profiter de votre voiture, et moins de temps à trouver des moyens de la protéger.

La céramique comparée aux autres revêtements

La céramique n’est pas le seul revêtement que vous pouvez utiliser sur votre véhicule. Il existe d’autres revêtements comme le téflon ou encore la cire. Voici une comparaison de ces trois revêtements sur certains critères importants.

La durée

Une cire a une durée de vie qui varie de quelques semaines à un maximum de 8 mois, en fonction de la qualité du produit, des conditions climatiques et de la pollution environnementale auxquelles le véhicule est soumis. En particulier, les cires sont très sensibles à la chaleur et aux rayons UV qui attaquent les liaisons chimiques entre les molécules et affaiblissent ainsi la barrière protectrice.

Un traitement en téflon peut quant à lui aller jusqu’à deux ans après application. Un traitement céramique peut en revanche jusqu’à 5 ans. En effet, chaque particule céramique appliquée sur la carrosserie n’adhère pas mécaniquement, mais établit une liaison chimique beaucoup plus forte avec la surface que la cire ou le téflon.

La résistance

Les cires pour voitures offrent un bon niveau de protection contre les agents atmosphériques et les contaminants environnementaux les plus courants, tant chimiques qu’organiques. Elles ont généralement un bon pouvoir hydrofuge et, bien qu’elles ne soient pas autonettoyantes, elles permettent d’éliminer plus facilement qu’une surface non traitée la saleté et les résidus de la carrosserie. Les performances en termes de résistance aux abrasions et aux rayures sont un peu moins bonnes.

En termes de dureté, les résultats obtenus avec le téflon sont meilleurs, car il offre une protection chimique et thermique. Sa densité moléculaire plus élevée que celle des cires garantit également une protection plus efficace contre tous les contaminants.

Cependant, pour la résistance, en matière de protection, le meilleur produit est la céramique. En effet, la proportion d’atomes que les matériaux céramiques ont sur la surface sur laquelle ils sont appliqués est plus grande que celle de la cire et du téflon. Cela permet d’obtenir des résultats supérieurs en termes de résistance et de dureté. De plus, les liaisons entre les molécules ont une valeur énergétique élevée, ce qui augmente encore leur cohésion, leur force et leur capacité de répulsion.

L’esthétique

La brillance, la tonalité et la profondeur des couleurs dépendent avant tout de la qualité de la carrosserie de la voiture. Une surface parfaitement lisse permet une réflexion spéculaire de la lumière, ce qui garantit la préservation totale de son intensité et de ses propriétés chromatiques. Plus la surface est irrégulière, plus la réflexion diffuse est importante et plus la qualité de reproduction de la surface est faible. La carrosserie apparaîtra moins lumineuse et plus floue et la tonalité des couleurs sera également différente, en raison du changement de longueur d’onde du faisceau lumineux.

Pour obtenir les meilleurs résultats en termes d’esthétique, quel que soit le produit choisi, il est donc nécessaire d’éliminer d’abord toutes les impuretés et d’éliminer les défauts tels que les marques et les rayures. Cependant, la céramique se distingue des deux autres types de produits grâce à son pouvoir de réflexion élevé, qui rend la carrosserie extrêmement brillante et met les couleurs en valeur.

La facilité d’application

En la matière, la cire est la meilleure solution, même si les produits les plus sophistiqués et les plus performants de ce type sont beaucoup moins faciles à appliquer que les cires pour voitures commerciales que l’on trouve dans les rayons des supermarchés. Des trois produits de protection comparés ici, celui qui requiert le plus d’attention et d’expertise est sans aucun doute la céramique. Ce n’est pas un produit pour les débutants. Il faut faire appel à un professionnel pour l’appliquer de façon optimale.

Le prix

Si l’on considère le prix des produits, le traitement céramique est la solution la plus chère, et la cire pour voiture la moins chère. Mais pour évaluer convenablement le prix, vous devez prendre en considération la durée de chaque traitement.

Tout d’abord, il faut considérer que les cires les plus précieuses et les plus performantes ont des coûts très proches de ceux des produits céramiques. Il faut surtout considérer le fait qu’une évaluation correcte ne peut pas faire abstraction du paramètre de la durée. Si, pour avoir la même durée de couverture que la céramique, vous devez appliquer une cire quatre fois, le coût d’application de cette dernière doit être quadruplé.

Au regard des critères évoqués, le traitement céramique sort du lot et représente aujourd’hui la meilleure solution de protection de carrosserie du marché. Néanmoins, vous devez savoir que pour une meilleure efficacité, le traitement céramique doit être effectué par un professionnel.

Pourquoi choisir un traitement céramique pour votre voiture ?

Un polissage de voiture et un traitement céramique correctement effectués auront un bel aspect et devraient durer plusieurs années. Dans la grande majorité des cas, le revêtement céramique peut ajouter une valeur significative à votre véhicule.

Un attrait visuel

Le traitement céramique pour voiture permet d’obtenir une finition semi-permanente et très brillante pour préserver l’éclat d’origine. Cela peut prolonger la valeur de revente de votre véhicule ou aider à réévaluer une partie de sa valeur d’origine si vous optez pour un revêtement céramique avant de la vendre.

Faible entretien

Les voitures à revêtement céramique nécessitent moins d’entretien, ce qui est un bon point pour de nombreux propriétaires qui ne veulent pas passer des heures chaque week-end à polir la peinture. L’investissement initial dans une finition de voiture en céramique s’amortit avec le temps, car vous n’avez pas besoin de cirer la voiture ou de la laver à la main aussi souvent, ce qui augmente sa valeur au moment de la vente.

Faire un traitement céramique sur la carrosserie de votre voiture revient à créer une barrière imperceptible et résistante qui protège la surface de l’agression des contaminants et des petites abrasions, évitant ainsi une détérioration.