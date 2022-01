Pourquoi acheter un véhicule utilitaire d’occasion ?

Pour le transport facile et sécurisé des marchandises, le véhicule utilitaire se présente comme le meilleur allié d’une entreprise. C’est un équipement indispensable pour mener à bien certaines activités comme les livraisons de grosses quantités de produits. Si vous voulez acheter un véhicule utilitaire, vous devez penser à choisir selon vos moyens, entre le neuf et celui d’occasion. Nous vous présentons dans cet article tous les avantages que vous pouvez réaliser en optant pour un véhicule utilitaire d’occasion.

1.Véhicule utilitaire d’occasion pour commencer votre activité

Pour démarrer votre activité professionnelle, vous devez penser aux moyens roulants qui vous aideront à satisfaire la clientèle et vos besoins. Aussi pratique qu’indispensable, un véhicule utilitaire peut prendre la forme d’un fourgon, une camionnette, un pick-up, un équipement frigorifique, une benne ou un fourgon caisse meuble avec châssis. L’achat d’un tel équipement au début de votre business peut paraitre un gros investissement. Pour vous faciliter la tâche et ne pas sentir le poids du budget à investir, vous gagnerez à privilégier un véhicule d’occasion. Cette Ford utilitaire d’occasion par exemple présente de très bonnes caractéristiques avec sa double cabine et affiche un très bon prix.

2.Véhicule utilitaire d’occasion et les avantages fiscaux

L’achat d’un véhicule d’occasion offre plusieurs avantages fiscaux aux entreprises. En tant que jeune structure, vous allez bénéficier de ces nombreux allègements pour ne pas tomber en faillite très tôt. Ainsi, si vous achetez une Ford transit d’occasion , vous n’allez pas payer les mêmes taxes qu’à l’achat d’un modèle neuf. Principalement, vous disposez de trois avantages à savoir :

• La récupération de la TVA : vous pouvez récupérer la Taxe sur valeur ajoutée sur le prix d’achat de votre véhicule, peu importe le mode d’acquisition. À crédit ou en autofinancement, votre entreprise pourra récupérer la TVA sur l’année pendant laquelle l’équipement est acheté ;

• L’amortissement sans limitation de taxe : Contrairement à d’autres types de véhicules professionnels, l’achat d’un véhicule utilitaire d’occasion vous offre un amortissement qui n’est plafonné à aucun montant. L’amortissement peut se calculer avec comme seules limites le raisonnable et les réalités du marché ;

• L’absence de taxes sur les véhicules de société : votre véhicule utilitaire bénéficie d’une exonération de la taxe sur véhicule de service que payent les sociétés chaque année. Cela reste pour vous un poste de dépense en moins.

3.Un véhicule d’occasion pour protéger l’environnement

En plus de son prix abordable et les allègements fiscaux qu’il offre, un véhicule utilitaire reste très pratique pour le transport des marchandises. L’acheter en occasion témoigne de la bonne foi de votre entreprise à lutter pour la protection de l’environnement. Si vous achetez votre véhicule utilitaire en occasion, vous limitez la production industrielle qui expose à des risques industriels comme la pollution, l’explosion thermique et la destruction de la couche d’ozone. L’achat d’occasion affirme l’écoresponsabilité de votre entreprise qui sait redonner une seconde vie aux équipements de grande utilité. De plus, vous pouvez utiliser votre véhicule sans appréhension ni stress de le voir gratté. Cela vous angoisse moins et vous rentabilisez progressivement sur l’investissement réalisé lors de l’achat de cet équipement.