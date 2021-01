Pourchaire reste avec ART Grand Prix et passe en F2 pour 2021

Vice-champion de Formule 3 dès sa première saison dans la discipline, le Français a fait preuve d’une maturité exceptionnelle malgré son jeune âge et a prouvé par ses résultats et son engagement qu’il est un pilote complet, rapide en qualifications, redoutable en course et solide comme un roc quand la pression monte d’un cran.

Après un début de saison 2020 sérieux et appliqué où il a dû apprendre la F3, la gestion des pneus et le fonctionnement de l’équipe, Théo est monté en puissance et a dominé la seconde partie du championnat. Sixième avec près de la moitié des points du leader à mi-championnat, il ne lui a manqué que 3 points pour être sacré et il détient le record du nombre de podiums.

Plus jeune vainqueur d’une course dans l’histoire de la F3, Théo est également devenu le plus jeune pilote à prendre part à une course de Formule 2, à 17 ans, à Bahreïn. Il a relevé le défi avec brio en prenant immédiatement la mesure de son équipier et a pu prendre quelques marques en prévision de 2021.

Théo Pourchaire se félicite de cette promotion après une belle saison 2020 : "Je suis très content de pouvoir continuer avec ART Grand Prix ! Cette équipe m’a donné l’opportunité de rouler en F3 l’année dernière et m’accompagne maintenant aux portes de la Formule 1, en F2."

"Cette année mes objectifs ne changent pas, je vise toujours le top. J’aimerais remercier SAUBER Academy, ART Grand Prix, mes sponsors et ma famille. Je me sens parfaitement prêt pour cette nouvelle saison. Je serai probablement le plus jeune pilote du championnat de F2 cette année, le but sera donc de prendre un maximum d’expérience et de progresser tout au long de la saison !"

Sébastien Philippe, le directeur d’ART Grand Prix, justifie cette décision : "La progression de Théo est remarquable depuis ses débuts en sport automobile. Champion de F4 en 2019, il a terminé la saison dernière vice-champion de F3 et plus que le résultat final, il a impressionné l’équipe par son évolution dans un contexte délicat et avec un plateau extrêmement compétitif."

"Théo n’avait rien à gagner en effectuant une seconde saison de F3 et son passage en F2 est donc la suite logique de notre collaboration. La marche est haute, mais entre son talent, sa détermination et sa soif d’apprentissage, je suis sûr qu’il peut réussir cette transition."