Pourchaire, Martins, Hadjar et Giusti sélectionnés en Équipe de France FFSA

Par Franck Drui 1er mars 2023 - 17:01





Théo Pourchaire, Victor Martins, Isack Hadjar et Alessandro Giusti porteront les couleurs tricolores durant la saison 2023 et bénéficieront du soutien de la FFSA dans le cadre de leur programme sportif respectif.

Créée pour accompagner les meilleurs espoirs du circuit français vers le plus haut niveau international, l’Équipe de France FFSA Circuit poursuit sa mission en 2023. Cette année, quatre jeunes talents, tous formés à la FFSA Academy, représenteront le collectif bleu-blanc-rouge à travers le globe. Ils seront soutenus tout au long de la saison par la Fédération et son pôle Haut Niveau, sous la houlette du capitaine de l’Équipe de France FFSA Circuit, l’ancien pilote de Formule 1 Jean Alesi.

Jean Alesi, Capitaine de l’Équipe de France FFSA Circuit

"Quelle belle sélection que cette cuvée 2023. Avec trois pilotes en Formule 2 et un pilote qui découvre la monoplace à l’international, les enjeux et les objectifs de chacun nous promettent une saison passionnante."

"Théo, Victor et Isack sont à un tournant de leur carrière. J’espère qu’ils ne se mettront pas trop de pression et qu’ils nous éblouiront de leur talent. Ils ont les capacités pour réaliser de grandes performances. Concernant Alessandro, il est à une étape différente de sa carrière mais qui est tout aussi charnière. À lui de confirmer son talent entrevu lors de sa saison victorieuse en F4 FFSA. Il faudra sortir du lot dans un championnat avec de nombreux pilotes engagés."

"Je leur souhaite à tous les quatre de prendre énormément de plaisir tout en faisant briller nos couleurs tricolores à travers le monde."

Christophe Lollier, Directeur Technique National

"Cette Équipe de France FFSA Circuit 2023 met en lumière le travail effectué depuis plusieurs années par le Pôle Haut Niveau de la Fédération. Théo, Victor, Isack et Alessandro continuent de franchir les différentes étapes du parcours d’excellence fédéral. Ces quatre pilotes sélectionnés sont tous passés par le Championnat de France Junior Karting et le Championnat de France F4 FFSA au sein de la FFSA Academy. Ils ont chacun un talent brut et des objectifs personnels à l’aube de cette nouvelle saison qui, je l’espère, sera bénéfique pour la suite de leur carrière."

"Concernant les trois pilotes engagés en Formule 2, le fait qu’ils soient chacun dans une filière de constructeur, Sauber pour Théo, Alpine pour Victor et Red Bull pour Isack, prouve que notre ascenseur sportif fonctionne."

Vice-champion de Formule 3 en 2020 et actuel vice-champion de Formule 2, Théo Pourchaire va effectuer sa troisième saison dans l’antichambre de la F1. Le jeune pilote grassois n’a qu’un but : remporter le championnat pour accèder à la catégorie reine de la monoplace. Avec 3 victoires et 3 podiums l’an passée, Théo devra réitérer de telles performances dès le Grand Prix de Sakhir (03-05 mars) pour se placer immédiatement dans la lutte au titre. Il roulera de nouveau avec l’écurie française ART Grand Prix au sein de laquelle Victor Martins le rejoint pour former un line-up 100% tricolore. Théo poursuit également son aventure au sein de la Sauber Academy et devient officiellement le 3e pilote chez Alfa Romeo F1 Team Orlen pour 2023.

Victor Martins accède à l’échelon supérieur, auréolé de son titre de champion de Formule 3 2022. Après de longues batailles qui auront vu le Français remporter 2 victoires et réaliser 4 podiums, ce dernier continue son ascension jusqu’au plus haut niveau de la monoplace. Champion du Monde Karting en 2016, vainqueur de la Formule Renault Eurocup en 2020 et actuel tenant du titre en F3, Victor confirme les espoirs placées en lui depuis de nombreuses années. En prolongeant sa collaboration avec le team tricolore ART Grand Prix, il retrouve son compatriote Théo Pourchaire, lui aussi membre du collectif bleu-blanc-rouge en 2023. Habitué à jouer les premiers rôles partout où il a roulé, l’Essonnien sera de nouveau soutenu par l’Alpine Academy pour la saison à venir.

Poursuivre son ascension, cela sera aussi l’objectif pour Isack Hadjar. Détonnant en 2022, Isack a marqué les esprits en allant chercher 3 victoires et 2 podiums pour sa première saison en Formule 3. Le jeune francilien a étonné par ses prouesses et sa capacité d’adaptation comme pilote rookie. Il accède lui aussi à l’échelon supérieur en 2023. À l’instar de ses compatriotes, Isack choisit la continuité et reste fidèle au même team, l’écurie britannique Hitech GP. Toujours soutenu par Red Bull Motorsport, Isack aura à cœur de confirmer les attentes d’Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes au sein de la firme autrichienne.

Le petit nouveau du collectif fédéral est Alessandro Giusti. Avec 2 victoires et 10 podiums en 2022, il est l’actuel champion de France en titre de la Formule 4 FFSA. Pur produit de la FFSA Academy lui aussi, Alessandro a effectué ses gammes au sein du Championnat de France Junior Karting avant de rejoindre la monoplace depuis 2021. Titré après sa deuxième saison, le Biévrois roulera au sein du Championnat d’Europe de Formule Régionale by Alpine (FRECA) en 2023. Nouvelle recrue de G4 Racing, il intègre le team espagnol comme pilote rookie et espère suivre la voie tracée par ses compatriotes de l’Équipe de France FFSA Circuit.