Pourchaire décroche un baquet en Super Formula pour 2024

Par Franck Drui 12 décembre 2023 - 10:50





Le champion de Formule 2, Théo Pourchaire, roulera bien en Super Formula l’année prochaine pour l’équipe Team Impul, propulsée par Toyota.

Le junior de Sauber avait pour objectif de décrocher un baquet en Formule 1 pour 2024 et a atteint l’objectif de remporter le titre de F2 cette année, mais il a juste pu obtenir une prolongation de son contrat de pilote de réserve et s’est donc mis à la recherche d’un programme de course ailleurs, le marché des transferts étant totalement bloqué en F1 cette année.

La semaine dernière, il a eu son premier aperçu de la série japonaise de monoplaces lors des tests officiels d’après-saison à Suzuka, et après, il a clairement indiqué qu’il voulait courir dans cette série. Il est désormais l’un des deux rookies confirmés pour rejoindre la grille en 2024, l’autre étant son rival en F2 et junior de Red Bull, Ayumu Iwasa.

Parmi les autres pilotes qui sont passés par la Super Formula et ont ensuite rejoint la grille de la F1, citons Pierre Gasly, qui a été champion de GP2 en 2016 et à un demi-point d’être champion de Super Formula en 2017, et Liam Lawson qui a terminé troisième en F2 l’année dernière et a terminé 2e du championnat de Super Formula cette année.

Pourchaire fonde ses espoirs d’atteindre la grille de la F1 en 2025 non seulement sur une solide campagne au Japon, mais aussi sur le fait qu’il y aura beaucoup plus de pilotes de F1 en fin de contrat à la fin 2024.