Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC

Par Emmanuel Touzot 15 septembre 2024 - 10:57





La Porsche numéro 6 pilotée par Kevin Estre, Laurens Vanthoor et André Lotterer devient le premier équipage à s’imposer deux fois en WEC cette saison. Les trois pilotes de la 963 ont évité les embûches lors des 6 Heures de Fuji du WEC.

La Cadillac d’Earl Bamber et Alex Lynn avait signé la pole, sa première, et le Néo-Zélandais a pris un excellent départ. La BMW n°15 a immédiatement pris la deuxième place grâce à Marco Wittmann, tandis qu’un accident au deuxième tour a impliqué plusieurs Hypercar.

Robert Kubica a percuté la Porsche numéro 5 avec sa Ferrari privée, faisant perdre du temps à la deuxième BMW, à une Alpine et aux deux Porsche de chez Jota. La course a été neutralisée pour retirer les débris.

La Porsche n°6 a vite montré son rythme, Vanthoor dépassant Sébastien Buemi pour une place sur le podium à la relance. Kubica a écopé d’une pénalité de 30 secondes pour l’accrochage.

Les Ferrari se sont montrées à leur avantage pendant la première moitié de course, la 51 puis la 50 remontant vers la tête à plusieurs reprises, mais aussi grâce aux ravitaillements. Un contact entre la Cadillac et une BMW a causé une crevaison sur l’Américaine.

Un accrochage a ensuite causé l’abandon de la Porsche n°5 et de la Toyota n°7. La Cadillac a finalement terminé sa course dans le mur en tentant de dépasser une Alpine, non sans un retour au stand plus que cavalier de la part de Bamber.

L’Alpine n°35 semblait destinée au podium, mais elle a écopé d’un drive-through, laissant la Toyota n°8 en troisième place. Mais cette dernière a également subi une pénalité, et Mick Schumacher a dépassé la Porsche Jota n°12 pour aller chercher le podium avec l’Alpine n°36.

La marque française monte donc sur son premier podium, derrière la Porsche gagnante et la BMW n°15, deuxième, qui signe aussi le meilleur résultat de la firme de Munich en WEC à ce jour.

Peugeot a arraché dans les derniers instants la quatrième place à la Porsche n°12, signant le meilleur résultat d’une saison bien difficile. Au championnat, l’équipage de la Porsche n°6 fait un pas vers le titre avec ce succès, qui accompagne de mauvais résultats pour ses rivaux.

Le titre déjà attribué en LMGT3

Si Ferrari n’a pas brillé en Hypercar, la marque de Maranello a gagné la catégorie LMGT3, grâce à l’AF Corse n°54 de Thomas Flohr, Davide Rigon et Francesco Castellacci. C’est l’autre Ferrari officielle qui avait signé la pole, mais une avarie mécanique l’a mise hors course.

La Porsche n°92 de Manthey Pure Rxcing, pilotée par Alex Malykhin, Joel Sturm et Klaus Bachler, termine deuxième et s’adjuge le titre chez les pilotes avant la finale de Bahreïn, prévue début novembre.

WRT place sa BMW M4 GT3 numéro 46 sur le podium grâce à Valentino Rossi, Maxime Martin et Ahmad Al Harthy. TF Sport place une Aston Martin quatrième tandis que l’équipage féminin d’Iron Dames se classe cinquième de sa catégorie.