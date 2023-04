Porsche présente une livrée spéciale pour les 24 Heures du Mans

Porsche a dévoilé la livrée de ses trois 963 LMDh pour les 24 Heures du Mans, qui courront en juin dans la Sarthe. Vainqueur à 19 reprises de la plus prestigieuse épreuve d’endurance au monde, le constructeur allemand a tenu à saluer sa riche histoire.

La marque engagera trois voitures officiellement pour le double tour d’horloge. Outre la n°5 pilotée par le trio Cameron / Christensen / Makowiecki et la n°6 confiée à Estre / Lotterer / Vanthoor, Porsche aura aussi la numéro n°75, comme le nombre d’années d’existence de la firme.

Cette voiture sera confiée à Felipe Nasr, Nick Tandy et Mathieu Jaminet, les deux derniers cités ayant gagné la course de Long Beach en IMSA, pour ce qui était la première victoire en compétition de la 963.

Les trois Porsche 963 auront les mêmes décorations au Mans, et l’on retrouvera sur la partie arrière toutes les couleurs qui ont marqué l’histoire du constructeur. L’orange de Gulf, le rose de la ’Pink Pig’, le vert de la livrée psychédélique, plusieurs nuances de bleu pour Martini et Rothmans, ainsi que le jaune de DHL garniront les flancs des prototypes LMDh.

Les trois voitures seront différenciées par la couleur de l’aileron de requin, comme c’est déjà le cas sur la 5 et la 6.

#LeMans24 - #PorschePenskeMotorsport sends three #Porsche963 with a special livery to the 2023 @FIAWEC @24hoursoflemans sporting an exclusive design with fifteen stripes in seven different colours. Do you like the design ? pic.twitter.com/1ruXUilnXH

— Porsche Motorsport (@PorscheRaces) April 28, 2023