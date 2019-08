Porsche présente la 99X, sa première Formule E

La sixième saison de Formule E sera l’occasion de voir deux constructeurs premium allemands débarquer officiellement dans le championnat : Porsche et Mercedes. Le premier cité a dévoilé sa monoplace, quelques jours avant le second.

C’est la Porsche 99X qui défendra les couleurs de la marque dans le championnat 100% électrique de la FIA, pour ce qui sera la seconde saison des monoplaces Gen 2, de deuxième génération.

Porsche retrouve ses couleurs rouge, blanche et noire de l’endurance, et a signé avec Tag Hueur et Vodafone comme partenaires principaux. Les deux voitures seront pilotées par Neel Jani et André Lotterer, qui quittera DS Techeetah.

Le nom rappelle évidemment les nomenclatures de la marque, avec des noms à 3 caractères commençant par un 9, et Pascal Zurlinden, directeur de l’usine Porsche, explique que "le nom et le design ont donné à la voiture son caractère initial et l’ont amenée à la vie."

Après 15 jours d’essais sur piste, l’équipe va disputer un dernier test en octobre à Valence, avant le début de saison 6 le 22 novembre en Arabie Saoudite, qui marquera les débuts officiels de la marque de Stuttgart dans la compétition.