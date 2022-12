Porsche dévoile ses lineups pour la saison 2023 de WEC et d’IMSA

Par Paul Gombeaud 19 décembre 2022 - 11:34





Porsche a officiellement annoncé l’identité de ses pilotes d’usine pour la saison 2023 de WEC et d’IMSA, alors que le constructeur allemand va effectuer son retour dans la catégorie reine de l’endurance dans les deux championnats avec sa nouvelle 963.

En WEC, la LMDh n°5 sera pilotée par Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki. Ce dernier remportait d’ailleurs les 24h du Mans 2022 dans la catégorie GTE Pro.

A bord de la n°6, Porsche fera confiance à Kevin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. Lotterer a pour sa part remporté trois fois le Mans avec Audi par le passé dans la catégorie LMP1.

De l’autre côté de l’Atlantique en IMSA, le constructeur allemand utilisera cette fois les numéros 6 et 7 sur ses deux prototypes d’usine dans la catégorie GTP.

La n°6 sera confiée à Mathieu Jaminet et Nick Tandy, tandis que la n°7 sera pilotée par Matt Campbell et Felipe Nasr. Le Brésilien évoluait pour sa part en Formule 1 en 2015 et 2016.