Porsche conservera Wehrlein et Lotterer la saison prochaine

Malgré une année difficile, notamment marquée par de nombreux accrochages et disqualifications, l’équipe Porsche de Formule E va conserver le même duo la saison prochaine.

André Lotterer et Pascal Wehrlein seront toujours les pilotes de la marque dans la discipline de monoplaces 100% électrique. Lotterer, pilote Porsche depuis de nombreuses années, veut du succès avec la marque dans ce championnat.

"Malgré quelques belles réussites cette saison, nous n’avons pas encore accompli nos objectifs" a déclaré l’Allemand. "Cela me rend encore plus heureux que Porsche me donne la chance de contribuer au développement du team après la saison en cours."

De son côté, Wehrlein a apprécié courir pour la marque cette saison, qui se termine ce week-end à Berlin : "En tant que nouvel arrivant dans l’équipe, je me suis immédiatement senti bienvenu et à l’aise."

"Nous avons accompli beaucoup de choses durant notre première saison disputée ensemble, et nous nous sommes sérieusement établis dans le championnat. Je suis heureux de pouvoir continuer à faire partie de cette grande équipe à l’avenir."