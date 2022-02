Porsche a complété plus de 2000 kilomètres avec sa LMDh à Barcelone

Après avoir testé pour la première fois son prototype LDMh sur son circuit de Weissach le mois dernier, Porsche a poursuivi les préparatifs en vue de la saison 2023 cette semaine à Barcelone.

L’équipe allemande a ainsi complété plus de 2000 kilomètres sur le circuit catalan, soit plus du double qu’à Weissach. C’est Dane Cameron et Felipe Nasr qui ont piloté le nouveau prototype. Cameron a remporté deux fois le championnat américain d’endurance (IMSA) dans sa carrière, tandis que Nasr était pilote de Formule 1 chez Sauber en 2015 et 2016.

"Nous avons été en mesure de couvrir davantage de kilomètres et d’améliorer le niveau de performance de façon notable," a déclaré Cameron.

"Bien sûr, à ce stade aussi précoce du développement, il ne s’agit pas de chercher la limite, notre approche est conservatrice."

"Mon impression est jusqu’ici extrêmement positive, car il y a encore beaucoup de potentiel pour améliorer la voiture."

Nasr, qui roulait pour la première fois au volant du prototype, est lui aussi satisfait de ses essais.

"Bien que la voiture soit neuve, nous avons été en mesure de couvrir un grand nombre de kilomètres. C’était super et ça ne doit pas être sous-estimé."

Thomas Laudenbach, le responsable de Porsche Motorosport, estime "qu’une étape très importante" a été franchie à Barcelone.

"Durant les premiers tours sur notre piste de Weissach, il était primordial de vérifier que toutes les fonctions de base du prototype LMDh fonctionnaient."

"En Espagne, nous avons vu toute la portée du développement : des longs relais, du travail sur les réglages et très important, l’optimisation de l’interaction entre tous les partenaires investis dans ce projet."

Le prototype LMDh de Porsche fera ses débuts en compétition en janvier 2023, à l’occasion de la prochaine édition des 24h de Daytona.