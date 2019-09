Pontus Tidemand sera aussi engagé en Grande-Bretagne

Présent le week-end prochain en Turquie, Pontus Tidemand poursuivra l’aventure en WRC au Wales Rally GB en octobre.

Sur la terre turque, Pontus Tidemand pilotera une Ford Fiesta WRC du M-Sport Ford World Rally Team aux côtés de Teemu Suninen.

Ce vendredi, le Suédois a également été confirmé dans le trio de l’équipe avec le Finlandais et Elfyn Evans pour l’épreuve disputée au cœur des forêts britanniques. Ce rallye marquera ainsi le retour d’Elfyn Evans, qui aura manqué trois rendez-vous en raison d’une blessure au dos.

Champion WRC 2 en 2017, Pontus Tidemand a indiqué que ces deux sorties faisaient partie de sa stratégie pour obtenir une place définitive au plus haut niveau.

« C’est important d’avoir un projet bien plus grand et je veux vraiment faire mes progrès et prouver que ma place est au sein du Championnat du Monde FIA des Rallyes », a-t-il expliqué. « J’ai aussi de bons souvenirs de mes expériences précédentes au Pays de Galles. J’ai fini sur le podium du WRC 2 à trois reprises. Cette fois, le défi sera encore plus grand, mais j’ai hâte de voir ce que je peux faire. »

Pontus Tidemand n’est pas réapparu dans l’élite depuis le Monte-Carlo et la Suède en début de saison. Victime de problèmes de suspension, il s’était classé vingtième en Principauté avant de prendre la huitième place en Suède.

Rich Millener, directeur de l’équipe, a confié qu’il était ravi de superviser Pontus Tidemand lors des deux rallyes.

« Pontus fait partie de la prochaine génération », a-t-il déclaré. « Je pense que tous les constructeurs auront hâte de voir sa progression sur les deux prochains événements. »