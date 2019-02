Pontus Tidemand se prépare pour la Suède

Pontus Tidemand accélère ses préparations dans le cadre de sa manche à domicile (14-17 février) afin de s’assurer un avenir en WRC avec M-Sport Ford World Rally Team.

Pontus Tidemand n’est pour l’instant confirmé que pour deux rallyes cette saison en WRC et, après le Rallye Monte-Carlo, il espère bien impressionner pour sa deuxième sortie de l’année au volant d’une Ford Fiesta WRC de l’équipe M-Sport.

Sacré en WRC 2 en 2017, le Suédois sera le seul de ses compatriotes à être engagé sur une WRC de dernière génération. Après sa vingtième place en Principauté et l’incertitude régnant sur le pilote de la troisième voiture de la structure britannique à partir du Mexique, le pilote de vingt-huit ans entend bien démontrer qu’il mérite sa place.

« Le Rallye de Suède est le moment fort de ma saison », a-t-il confié. « Je l’attends toute l’année et j’ai vraiment hâte d’être au départ de ma manche à domicile pour en affronter les défis. Je me sens prêt à 100 %. Je commence à être vraiment à l’aise avec la voiture et je me sens bien dans l’équipe. Le mois dernier, tout était nouveau ou presque au Monte-Carlo. Je devais donc mettre l’accent sur l’apprentissage et c’était une expérience extrêmement importante pour Ola [Floene, son copilote] et moi. Cela nous a donné l’occasion de nous acclimater. »

« J’ai toujours dit que je voulais être au sommet de mon art pour la Suède. Je suis sur mes terres, je connais bien les routes et j’ai un bon pressentiment cette année. Ce sera difficile bien sûr, mais nous devrons hausser notre niveau de jeu, trouver le bon rythme rapidement et le conserver tout au long du week-end. »

Pontus Tidemand sera à nouveau aligné aux côtés d’Elfyn Evans et de Teemu Suninen, mais le directeur de M-Sport Ford a tenu à minimiser les attentes.

« Pontus est le local de l’étape et il a grandi sur ces routes », a indiqué Richard Millener. « Néanmoins, il ne faut pas lui mettre trop de pression sur ses épaules. Ce n’est que son deuxième départ avec une nouvelle WRC. Nous connaissons son potentiel et il a déjà beaucoup appris. Nous ne serions donc pas surpris de le voir signer de bons temps. »