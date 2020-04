Pneu 4 saisons ou pneu été ? Comment faire le choix ?

Il fut un temps où le choix des pneus à installer sur son véhicule était un jeu d’enfant. En été, l’on installait des pneus été, et pour l’hiver, il fallait s’équiper de pneus hiver pour rouler sous le froid. Mais voilà que les pneus 4 saisons ont fait leur apparition et le choix est devenu moins évident.

En effet, les pneus 4 saisons offrent de nouvelles perspectives pour le conducteur, mais sont-ils réellement efficaces pour toutes les saisons ? Comment faire pour bien choisir entre ces deux types de pneumatiques et surtout où les acheter moins cher ? Voici toutes les informations à connaître sur le sujet pour être sûr de faire le bon choix.

Où acheter moins cher pour avoir des pneus de qualité ?

Avant de s’interroger sur le type de pneu avec lequel équiper votre véhicule, il est intéressant de se pencher sur la question du prix.

En effet, le marché du pneumatique est très vaste et de nombreux fabricants rivalisent d’ingéniosité pour proposer des pneus de qualité aux automobilistes. Et quand on sait que qualité rime avec prix, il n’est pas toujours facile de trouver des bons pneus à un montant abordable. Fort heureusement, il existe quelques astuces pour obtenir des pneus de qualité adaptés aux besoins de son véhicule moins cher.

Achetez vos pneus pas chers en ligne

Pour trouver des pneus 4 saisons ou des pneus d’été à meilleur prix, vous pouvez vous rendre sur les sites de vente de pneus pas chers.

Ces spécialistes garantissent des prix moins chers qu’ailleurs en analysant minutieusement le prix de la concurrence. Après avoir comparé, ils s’alignent ensuite sur les prix les plus bas, et garantissent les meilleures offres à leurs clients.

Par ailleurs, ces sites offrent aussi l’avantage de proposer un large choix de pneus issus des différentes marques, s’adaptant ainsi aux besoins de tous les véhicules et aux préférences des conducteurs. Enfin, en plus de vous assurer de trouver pour votre véhicule des pneus en ligne pour de meilleurs prix , certains sites s’associent avec des stations de montage afin de faciliter le montage de vos pneumatiques. Ils garantissent aussi la livraison de vos pneus à domicile.

Prenez de l’avance sur l’achat de vos pneus

Pour réaliser des économies sur l’achat de vos pneus, il est conseillé de vous y prendre à l’avance pour les acheter. Les fabricants tout comme les revendeurs proposent souvent des offres promotionnelles en fin de saison, pour écouler leur stock. Profitez-en pour vous fournir !

Les pneus été par exemple, sont liquidés à la fin de l’été pour faire de la place pour les pneus hiver, et l’inverse est valable à la fin de la saison hivernale.

Attention, acheter au rabais ne vous empêche pas d’être regardant sur la qualité des pneus ! Évitez de prendre des pneus d’occasion dont la gomme est déjà usée et préférez toujours ceux qui sont neufs.

Différences entre pneus 4 saisons et pneu été

De nombreux conducteurs les confondent, et pourtant les pneus été et les pneus 4 saisons ne sont pas la même chose ! Il est très important de connaître la différence entre les 2 avant de faire votre choix. En effet, leur utilisation doit répondre à des besoins spécifiques.

Le pneu été

Le pneu été a été conçu pour rouler sur les routes sèches ou humides à des températures de plus de 7°C.

Il est doté d’une gomme spécialement conçue pour durcir sous le coup du froid et présente de larges rainures longitudinales et transversales permettant d’évacuer l’eau facilement lorsqu’il roule sur une chaussée détrempée.

Par ailleurs, les pneus été sont assez peu découpés, ce qui leur garantit une meilleure tenue de route et une adhérence optimale. Ils perdent toutefois ces capacités dès que la température baisse à moins de 7°C, puisque la gomme durcit. Raison pour laquelle il n’est pas conseillé de rouler toute l’année avec des pneus été, surtout dans les régions où il neige en hiver.

Le pneu 4 saisons

Le pneu 4 saisons ou pneu toutes saisons est un pneu polyvalent qui a été conçu pour pouvoir être utilisé dans des températures comprises entre -10°C et 43°C.

Ce pneu combine les caractéristiques du pneu été et d’hiver avec une bande de roulement garnie de lamelles. Il roule de ce fait aussi bien sur une chaussée sèche ou humide et/ou particulièrement froide.

Il n’est toutefois pas toujours conseillé de rouler avec lorsqu’il neige à cause de la qualité de son grip, plus adapté aux routes sèches. Par ailleurs, le pneu 4 saisons a aussi une performance de freinage un peu plus faible par rapport au pneu d’été à des températures supérieures à 7°C.

Pneus été et pneus 4 saisons : quand les utiliser ?

Pneu été

L’utilisation du pneu été convient pour les régions où il fait beau toute l’année et où l’été est particulièrement chaud. Il est toutefois impératif de les troquer pour des pneus hiver dès que le froid s’installe.

Les pneus été ont tendance à perdre de l’efficacité lorsqu’il fait humide, une conduite prudente est donc de mise sur sol mouillé.

En somme, le choix de ce type de pneu se justifie pour une voiture destinée à rouler en intermittence sur route et en milieu urbain puisqu’il permet une conduite dynamique.

Le pneu été convient aussi pour les plus soucieux de la consommation de carburant de leur véhicule et ceux qui apprécient de faire le moins de bruit possible en roulant.

Pneu 4 saisons

Les pneus 4 saisons seront plus adaptés pour les voitures qui roulent principalement en ville. Ils vous conviendront plus particulièrement si vous n’effectuez pas plus de 6 000 km par an et surtout si vous avez une conduite plutôt tranquille. En effet, il faut savoir que le pneu 4 saisons a tendance à s’user un peu plus vite que les autres types de pneus.

Le pneu 4 saisons est un choix idéal pour les conducteurs qui roulent dans les régions où l’installation du pneu hiver n’est pas de rigueur lorsque la saison froide arrive.