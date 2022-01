Pilote issu du Sim Racing, Bölükbasi rejoint Charouz en F2

Charouz Racing System a annoncé le recrutement de Cem Bölükbasi pour la saison 2022 de Formule 2. Le Turc de 23 ans est le premier pilote issu du Sim Racing à atteindre l’antichambre de la F1 depuis Jann Mardenborough, dont la pige en GP2 n’avait pas convaincu.

Il a disputé à trois reprises les F1 Esports Series et avait couru lors des courses organisées pendant le confinement. Néanmoins, Bölükbasi a surtout pu faire ses armes en monoplace en 2021.

Après avoir débuté la compétition réelle au volant d’une GT4, il a ensuite piloté en Formula Renault Eurocup, puis en F3 Asian Championshop l’année dernière, ainsi qu’en Euroformula, anciennement F3 Europe.

"Je suis vraiment heureux de rejoindre Charouz Racing System pour la saison 2022 de la Formule 2" a déclaré Bölükbasi. "J’ai travaillé très dur pour obtenir une opportunité comme celle-ci et tout d’abord, je veux remercier Charouz pour m’avoir donné leur confiance, je ferai de mon mieux pour l’honorer."

"Je suis évidemment impatient de monter dans la voiture pour les séances d’essais, après avoir goûté pour la première fois à une vieille voiture de GP2 l’année dernière. C’est ce qui se rapproche le plus d’une Formule 1 et je suis déterminé à donner mon 110% pour apprendre à la maîtriser et prouver mon potentiel en tant que pilote."

"Je suis également impatient de commencer à travailler avec l’équipe, la saison à venir va être très longue et exigeante et établir la meilleure relation possible avec tous les gars va être crucial pour le résultat final."