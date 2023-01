Pilote de NASCAR, Larson fera l’Indy 500 2024 avec McLaren

L’équipe Hendrick Motorsports, une véritable institution de la NASCAR, parvient à surfer sur le succès du sport automobile. Alors qu’elle sera aux 24 Heures du Mans cette année dans le Garage 56, elle vient aussi d’annoncer sa présence à l’Indy 500 2024.

C’est Kyle Larson, champion NASCAR Cup Series avec l’équipe, qui défendra ses couleurs lors de la 108e édition des 500 Miles d’Indianapolis. Et comme en NASCAR (photo), il portera les couleurs de l’entreprise de ventes d’automobiles de son patron, Hendrick Cars. Le même jour, il disputera l’Indy 500 et le Coca Cola 600 en NASCAR.

Comme souvent en ce moment quand il s’agit de gros coups marketing en sport automobile, McLaren sera impliquée dans l’aventure. C’est en effet l’équipe Arrow McLaren IndyCar Team qui alignera Kyle Larson dans une quatrième voiture aux 500 Miles d’Indianapolis en 2024.

Cette année, l’équipe aligne Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, sa nouvelle recrue en la personne d’Alexander Rossi, et le vétéran Tony Kanaan sera aussi sous les couleurs du team de Woking lors de l’Indy 500.

McLaren fait déjà une passerelle avec la Formule 1 avec Alex Palou réserviste pour McLaren F1 en plus de son rôle en IndyCar chez Chip Ganassi. Désormais, le groupe lie aussi IndyCar et NASCAR.

Quant à Hendrick, l’équipe sera au Mans en juin pour disputer les 24 Heures du Mans avec une Chevrolet Camaro de NASCAR (ci-dessous). Dans le cadre du Garage 56 réservé aux voitures innovantes, la NASCAR ultra modifiée pourra disputer le double tour d’horloge.

