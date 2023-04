Peugeot va chercher d’autres progrès aux 6 Heures de Spa

Par Franck Drui 25 avril 2023 - 08:58





Les 6 Heures de Spa-Francorchamps, troisième manche du Championnat du monde d’Endurance de la FIA se dérouleront ce week-end. Le circuit belge, au cœur de la forêt ardennaise est un des circuits légendaires du sport automobile et est reconnu pour son tracé vallonné, ses virages rapides et son célèbre Raidillon.

Il s’agira de la toute première apparition des PEUGEOT 9X8 sur le circuit de Spa-Francorchamps, et comme l’explique Olivier Jansonnie, Directeur Technique de Peugeot Sport, « c’est un circuit qui ne ressemble à aucun autre, que l’on ne connait pas et où nous n’avons jamais roulé. Nous nous attendons donc à devoir le découvrir lors des essais libres. Il faudra être bon pour anticiper, à voir rapidement les optimums sur une nouvelle piste et dans des conditions qui pourront être très différentes de celles de Portimão. La météo est en général incertaine et plus compliquée à gérer à Spa. C’est un circuit fantastique et nous sommes tous très motivés de le découvrir. »

Après un premier Top 5 pour le Team Peugeot TotalEnergies le weekend dernier, l’objectif sera de conserver le niveau de fiabilité des PEUGEOT 9X8 #93 et #94 entrevu à Portimao, pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps, dernière répétition avant le centenaire des 24 Heures du Mans en juin prochain.

Stoffel Vandoorne, pilote de réserve Peugeot Sport sera présent à Spa-Francorchamps pour soutenir le Team Peugeot TotalEnergies et apporter toute son expérience de ce circuit qu’il connait si bien.

Attention au timing ! Les voitures seront en piste à Spa-Francorchamps dès jeudi pour deux séances d’essais libres. Les qualifications se dérouleront quant à elles le vendredi à 17h50 pour la catégorie reine et enfin le départ de la course sera donné le samedi à 12h45.

ILS ONT DIT

Christian Deltombes - Team Manager Team Peugeot TotalEnergies :

« Forcément Spa est un rendez-vous particulier pour beaucoup d’entre nous, c’est un circuit iconique qui a des particularités aussi bien appréciées que redoutées des teams. Le micro-climat de Spa rajoute un peu de piment.

Le week-end de Portimao a permis de retrouver un peu de sérénité au sein de l’équipe. Sebring a été un électrochoc bénéfique pour tous. L’équipe, dans son ensemble, peut être fière de l’avoir pris par le « bon bout ». Les pit stop ont été particulièrement performants avec les 2ème et 3ème meilleurs arrêts au stand de l’ensemble du plateau.

Nous ferons tout pour confirmer cette bonne dynamique à Spa même si nous sommes conscients du travail qui nous reste à accomplir. Le challenge est d’autant plus important que le délai entre Portimao et Spa a été très court. »

Jean-Éric Vergne – PEUGEOT #93 :

« Nous avons passé une étape importante à Portimão en termes de fiabilité. Mis à part le souci au départ, nous n’avons rencontré aucun problème pendant la course sur notre voiture. Nous devons améliorer encore notre performance et tant que nous franchissons des étapes dans la bonne direction, course après course, cela sera positif. Spa est probablement le circuit que je préfère dans le calendrier. J’y ai piloté pas mal de voitures différentes, c’est un circuit fantastique et j’ai de très bons souvenirs là-bas, j’espère donc continuer sur ma lancée avec Peugeot Sport. La météo changeante sera le piège à éviter, ainsi que le froid pour les pneus. Je pense que la stratégie pneumatique sera un des éléments clés pour cette course. Spa est aussi la dernière course avant Le Mans, cela sera une bonne préparation notamment grâce à la grande ligne droite qui va nous permettre de voir où nous nous situons par rapport aux autres concurrents en termes de vitesse de pointe, en ligne droite. Et nous pourrons donc voir si nous devons modifier des choses ou non avant les 24 Heures du Mans. Spa est donc une course très importante pour l’équipe. »

Gustavo Menezes – PEUGEOT #94

« Nous sommes partis de Portimão satisfait avec les progrès effectués. Bien sûr, nous ne sommes pas encore là où nous voudrions être mais cela prend du temps et le plus important est que nous progressons pas à pas. Nous avons un plan, nous savons où nous voulons aller, il n’y a pas de calendrier précis mais l’important est que course après course nous avançons et nous nous améliorons. A Portimão, notre fiabilité était plutôt bonne en dépit d’un problème technique avec un capteur de transmission réglementaire. L’équipe a parfaitement bien exécuté la course, les mécaniciens et les ingénieurs ont travaillé d’arrache-pied depuis Sebring et cela se voit avec la performance notamment lors des pitstop. Nous allons continuer de travailler sur cette lancée pour Spa afin d’être prêt pour Le Mans. Le travail a déjà commencé et nous avons hâte d’être à Spa dans quelques jours. »