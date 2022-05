Peugeot et Marelli partenaires pour la partie hybride de la 9X8

Peugeot Sport officialise un partenariat pluriannuel avec Marelli, l’un des équipementiers les plus renommés dans le milieu automobile, et fort d’une expertise variée et de longue date dans le domaine du sport automobile et des technologies de haute performance. Ce partenariat technologique crucial repose sur le développement de la solution électrique la plus efficace pour répondre aux exigences de performance extrêmes du système de motorisation hybride PEUGEOT 9X8 Hypercar, qui entrera en competition dans le Championnat du Monde d’Endurance (WEC).

Plus spécifiquement, Marelli assurera l’ingénierie et la fourniture d’un moteur électrique spécifique haute performance et d’un onduleur à base de carbure de silicium, qui composent le système de traction électrique de l’essieu avant. L’objectif sera de maximiser l’efficacité et la fiabilité du système, tout en adaptant la technologie du moteur et de l’onduleur pour rentabiliser le poids et le volume alloués par l’équipe.

La contribution de Marelli s’appuie sur un savoir-faire bien établi dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes hybrides et entièrement électriques haute performance, ainsi que sur ses connaissances dans le domaine des systèmes de récupération d’énergie et des systèmes de traction entièrement électriques. L’expertise de Marelli est le fruit de multiples expériences et applications développées dans les différents championnats du monde de sport automobile les plus importants, avec un transfert également vers l’environnement technique de production sur route, permettant l’électrification des véhicules de tourisme.

Ce partenariat marque un nouveau chapitre dans la longue histoire des collaborations entre Marelli et Peugeot, tant dans le sport automobile que dans les domaines de la production routière. On citera notamment la fourniture d’électronique et de télémétrie pour les célèbres et victorieuses Peugeot 905 et Peugeot 908 en Endurance. Cette nouvelle aventure technologique commune vise à nouveau à faire évoluer le groupe motopropulseur et la mobilité vers des solutions d’électrification intelligentes.

Suivant les termes de ce partenariat, Marelli disposera du statut exclusif de « partenaire officiel Peugeot Sport », qui, en plus du partenariat technologique, comporte une collaboration et des avantages mutuels dans les domaines du sponsoring, de l’image de marque et du marketing. Rappelant à nouveau la tradition de la Peugeot 905, qui a remporté les 24 Heures du Mans et le Championnat du Monde des Voitures de Sport dans les années 90, Marelli sera représenté avec son logo sur la livrée de la Peugeot 9X8 Hypercar, ainsi que sur la combinaison de course des pilotes, sur les vêtements de l’équipe, sur les zones partenaires officielles et sur d’autres outils de communication.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marelli à bord du projet Peugeot 9X8 » déclare Olivier Jansonnie. « Nous collaborons avec Marelli depuis de nombreuses années et nos équipes partagent la même passion et le même dévouement à l’excellence. Ce projet est une opportunité fantastique de combiner nos compétences et de concevoir, tester et courir ensemble sur la piste avec un nouveau moteur électrique innovant et performant qui conduira la 9X8 au succès. »

« Cette nouvelle collaboration avec Peugeot Sport nous ravit », a annoncé Riccardo De Filippi, Directeur de Marelli Motorsport. « Nous avons déjà une longue et glorieuse tradition de collaboration commune dans l’histoire des courses d’endurance, et nous partageons ensemble un grand héritage et une tradition technique dans la compétition automobile. Une fois de plus, nous avons réuni toutes nos compétences pour pousser les performances d’une voiture aussi unique et extrême à la limite, et de manière durable, avec l’adoption de la technologie de groupe motopropulseur électrique Marelli la plus avancée. »