Peugeot dévoile les pilotes de la 9X8 au Rookie Test de Bahreïn

Par Franck Drui 4 novembre 2022 - 11:20





A l’occasion du Rookie Test, organisé sur le circuit de Sakhir le 13 novembre, au lendemain des 8 Heures de Bahreïn, par le Championnat du Monde FIA d’Endurance, le Team Peugeot TotalEnergies a convié quatre pilotes à découvrir la 9X8. Jeunesse et expérience caractérisent cette line up particulière composée de Maximilian Günther (Allemagne/ 25 ans), Malthe Jakobsen (Danemark / 19 ans), Yann Ehrlacher (France / 26 ans) et Stoffel Vandoorne (Belgique / 30 ans).

Au lendemain des 8 Heures de Bahreïn (12 novembre, départ à 14 heures, heure de Sakhir), les équipages des Peugeot 9X8 #93 et #94 vont quelque peu évoluer. En lieu et place des habituels titulaires, de jeunes pilotes vont s’installer dans le cockpit des deux LMH hybrides, dans le cadre du rookie test.

Le Team Peugeot TotalEnergies est content d’offrir une opportunité à des talents. Les échanges entre ces « rookies », les pilotes titulaires et les ingénieurs seront riches d’enseignements tout au long des 5 heures de roulage. C’est aussi la possibilité pour des pilotes courant sous d’autres Marques du Groupe Stellantis de se mesurer à la catégorie Hypercar.

Le programme de roulage prévoit :

#93, le titulaire Mikkel Jensen sera associé à Stoffel Vandoorne, qui compte déjà deux participations aux 24 Heures du Mans, en plus de son expérience en Formule 1 et son récent titre de champion du monde en Formula E. Le duo devra réaliser des longs relais.

#94, Nico Müller assurera le roulage de préparation du prototype puis encadrera les tests de Maximilian Günther, Malthe Jakobsen, récemment titré en LMP3 en European Le Mans Series, et Yann Ehrlacher, doublement sacré en WTCR.

Le Team Peugeot TotalEnergies comme ces quatre sportifs, alliant jeunesse, expérience et palmarès, entendent tirer profit au mieux de cette expérience.

ILS ONT DIT

Yann Ehrlacher

« Au travers des médias, j’ai vraiment apprécié l’agressivité du style de la 9X8, l’absence d’aileron notamment qui, comme beaucoup j’imagine, m’interpelle. Je me suis assis à son bord pour mouler mon baquet et suis très impressionné. Tout est pensé pour la performance, dans le moindre détail. Maintenant, je suis très impatient de pouvoir rouler à Bahreïn. Cette expérience nouvelle sera très enrichissante, j’espère participer au mieux, en donnant de bons retours aux ingénieurs. Sait-on jamais dans le futur ? Mais faisons les choses dans l’ordre déjà. Pour un pilote français, évoluer dans une voiture française, est super enthousiasmant. »

Maximilian Günther

« C’est la première fois que je vais piloter un prototype, qui plus est une Hypercar, la catégorie reine de l’Endurance et des 24 Heures du Mans, une discipline et une épreuve mythiques du sport automobile ! Autant dire que je suis très impatient et très reconnaissant au Team Peugeot TotalEnergies de l’opportunité qui m‘est offerte. La 9X8 a un look incroyable, que j’aime beaucoup et l’opportunité du règlement LMH offrant la liberté de design est fantastique. Peugeot en Endurance, je m’en souviens très bien, notamment le succès aux 24 Heures du Mans 2009. Je roulais en karting et je me rappelle très bien de l’aspect ‘’’Passion pure pour la course’’ que dégageait déjà Peugeot. Il me tarde de piloter cette 9X8 pour la première fois et de contribuer à un test productif à Bahreïn. »

Malthe Jakobsen

« Je suis très heureux. Il y a quelques jours avec mon équipe COOL Racing / CLX Motorsport, on a gagné le titre en LMP3 en European Le Mans Series et me voici sélectionné pour ce test avec le TeamPeugeot TotalEnergies ! Je viens de boucler ma troisième saison en LMP3 en endurance, une discipline connue au Danemark grâce à Tom Kristensen et ses nombreuses victoires. En Endurance, j’apprécie le travail en équipe, la collaboration entre les pilotes pour établir les réglages de la voiture. Cette 9X8 est incroyable. J’ai vu des photos sur les réseaux sociaux. L’équipe a réalisé un prototype original, sans aileron arrière. J’ai vraiment hâte de mener ce test. Par rapport au LMP3, cela va constituer un sacré changement. Je préfère être humble, et me fixer pour objectif de bien faire surtout. »

Stoffel Vandoorne

« J’ai déjà eu l’opportunité d’évoluer en Endurance, de disputer les 24 Heures du Mans en LMP1 et LMP2. Avec l’Hypercar, de nombreux constructeurs sont présents, le championnat va être très intéressant. Peugeot a toujours produit des machines iconiques en Endurance. Je me rappelle de la 908 qui a marqué mes débuts en sport automobile. Aujourd’hui, la 9X8 a déjà beaucoup fait parler d’elle, de par son concept différent. J’ai découvert la 9X8 lors d’une séance au simulateur, je me familiarise ainsi avec les différents systèmes. Même si il existe des similitudes avec la Formula E, le pilotage sera lui différent ! Je m’attends à une belle expérience avec ce test. »