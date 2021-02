Peugeot annonce ses pilotes dont Magnussen pour le WEC 2022

Peugeot a annoncé les noms des six pilotes qui formeront les deux équipages pour son engagement en WEC à partir de 2022. Les six noms sont bien ceux que l’on attendait, avec notamment Kevin Magnussen.

L’ancien pilote Haas F1 a disputé avec réussite sa première course d’endurance lors des 24 Heures de Daytona, dimanche dernier, et va poursuivre cette année en IMSA. Il sera donc ensuite pilote pour la marque française.

"Le Mans est la plus grande course d’endurance au Monde, c’est la course que tout le monde veut gagner, elle a beaucoup d’histoire et Peugeot en fait partie. J’espère pouvoir ajouter ma pierre à cette histoire" a déclaré le Danois.

"J’ai beaucoup appris durant les sept années en Formule 1, à travailler avec des voitures complexes et poussées, et dans un environnement sous pression. Quand nous ferons Le Mans et le WEC, nous ferons face à beaucoup de pression et je pense que ça m’a bien préparé."

"J’ai de grandes ambitions, Peugeot a toujours connu de la réussite dans le passé, dans toutes les disciplines auxquelles la marque a participé, et cela rejoint mes ambitions de gagner Le Mans et le championnat du monde."

Deux autres anciens pilotes de Formule 1 rouleront pour le Lion, dont le Français Jean-Eric Vergne, qui est également pilote pour DS en Formule E. Il pourra donc mener deux campagnes de front pour le compte du groupe Stellantis.

Paul Di Resta sera également de la partie. L’ancien pilote Force India est actuellement consultant pour Sky Sports, et il a remporté les 24 Heures du mans 2020 en catégorie LMP2.

Loïc Duval, vainqueur au Mans en 2013 avec Audi, sera aussi de la partie. Il s’agira d’un retour pour lui puisqu’il a déjà couru pour Peugeot, avec la 908, au début des années 2010.

Les deux autres pilotes seront Gustavo Menezes, vainqueur en LMP2 en 2016, et deuxième au général avec Rebellion en 2020, et le jeune pilote danois Mikkel Jensen. James Rossiter sera réserviste pour la marque, tandis que la composition des équipages sera effectuée plus tard.

Peugeot doit encore décider de l’engagement de ses prototypes pour la saison 2022, selon l’avancée de leur développement, qui débutera cette année. L’objectif est une participation au Mans en 2022, sans exclure que ces débuts soient repoussés d’un an.