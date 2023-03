Peugeot admet ne pas être au niveau attendu après les 1000 miles de Sebring

Par Franck Drui 18 mars 2023 - 10:31





Paul Di Resta, au volant de la PEUGEOT 9X8 #93 et Loïc Duval au volant de la #94 ont pris le départ des 1000 miles de Sebring, donné par Lyn Saint James, célèbre pilote américaine. Les deux pilotes du Team Peugeot TotalEnergies se sont élancés de la 4e et 5e ligne, au cœur d’un peloton très relevé avec six autres constructeurs du monde entier.

Les deux PEUGEOT 9X8 ont rencontré dans la première heure de course des problèmes techniques au niveau de la commande de boîte de vitesses. Les problèmes ont été identifiés et des solutions seront apportées pour la prochaine course.

La PEUGEOT 9X8 #93, après réparations, a repris la piste et a pu enchainer les tours jusqu’à la dernière heure de course où elle a rencontré un problème de démarreur rapidement pris en charge ce qui a permis à la voiture de terminer la course.

La PEUGEOT 9X8 #94 a quant à elle été immobilisée suite à un incident sur le système hybride. L’équipe a suivi la procédure mise en place par la FIA et pris les mesures de sécurité nécessaires. La voiture a repris la piste après l’analyse et la résolution complète du problème rencontré et la garantie que la voiture était totalement sécurisée.

Même s’il était difficile pour les PEUGEOT 9X8 de rattraper leur retard, l’engagement des pilotes a permis de combler une partie du niveau de performance de la voiture sur certains relais en fonction des conditions de piste. Ces dernières n’étaient plus favorables aux deux PEUGEOT 9X8.

Les deux voitures ont finalement pu retrouver le rythme qui était attendu sur ce week-end de course et franchir le drapeau à damiers du Sebring International Raceway. Ce n’est pas le résultat que le Team Peugeot TotalEnergies était venu chercher et l’équipe est déçue que la course ne reflète pas le travail effectué sur les voitures. Dès demain, le travail reprendra pour ajouter ces enseignements à la liste des évolutions prévues jusqu’en juin pour les 24 Heures du Mans. Nous tenons également à féliciter Toyota Gazoo Racing pour cette première victoire de la saison.

L’équipe se retrouvera au complet dans une dizaine de jours pour des essais au Castellet afin d’être à un meilleur niveau à Portimão pour la deuxième manche du FIA WEC, les 15 et 16 avril prochains.

ILS ONT DIT

Olivier Jansonnie – Directeur technique Team Peugeot TotalEnergies

« En termes de performance pure, nous étions au même niveau que lors des qualifications et cela reflète bien ce qu’il nous a manqué tout le weekend. En termes de fiabilité, les deux problèmes que l’on a rencontrés et qui sont identiques sur les deux voitures sont des problèmes que l’on connait et la solution sera disponible bientôt pour les courses à venir. Les pilotes de leurs côtés ont donné leur maximum et ont poussé la voiture à ses limites. L’équipe a fait des progrès majeurs en général et je suis satisfait de ce côté-là. Nous savions que cela allait être difficile ici, sur ce tracé où nous n’avons pas testé, ce qui était notre choix. Nous allons désormais devoir tout analyser dans le détail et revenir avec un meilleur niveau de performance. »

Paul Di Resta – PEUGEOT #93

« C’était une course difficile et challengeante. Nous avons identifié de nombreux problèmes et où nous étions par rapport à la concurrence. C’est une catégorie très relevée maintenant et nous devons faire face à la réalité, qui ne met pas en lumière tout le travail fourni par l’équipe, que je veux remercier particulièrement. Nous devons continuer de travailler ensemble, et élever notre jeu, faire du mieux que l’on peut. C’est un grand défi de venir ici à Sebring, je sais ce que cela demande de gagner cette course. Maintenant nous devons débriefer, analyser et dans dix jours nous serons de retour pour des tests, puis des courses avant Le Mans. »

Gustavo Menezes – PEUGEOT #94 :

« Je suis bien sur déçu du résultat final qui ne reflète pas tout le travail effectué par l’équipe ces deux dernières semaines, les courtes nuits et les efforts mis dans les voitures. Nous terminons au niveau de performance attendu, mais qui n’est clairement pas assez élevé en vue des 24 Heures du Mans. Nous savons également que nous avons énormément appris. Malgré des problèmes techniques nous avons pu engranger des kilomètres en piste et mettre en lumière les problèmes sur lesquels nous allons travailler en vue des manches européennes. Enfin, je suis tout de même content de ma performance au regard de notre position. J’ai fait deux bons relais et j’ai piloté au meilleur de mes capacités. »