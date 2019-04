Petter Solberg annonce sa retraite

Petter Solberg, Champion du Monde des rallyes en 2003, vient d’annoncer la fin de sa carrière professionnelle.

À quarante-quatre ans, Petter Solberg a annoncé la fin de sa carrière durant laquelle il a défendu pendant quatorze ans les couleurs de Ford, Subaru et de sa propre équipe au sommet de l’élite mondiale du rallye. Le moment fort de sa carrière restera son titre mondial acquis avec Subaru en 2003 face à Sébastien Loeb, alors pilote Citroën.

Le Norvégien est à ce jour le seul à avoir battu le futur nonuple champion du monde sur l’ensemble d’une saison en WRC. Il est également le seul à avoir remporté deux Championnats du Monde FIA différents en devenant double champion du monde de rallycross en 2014 et 2015 après son sacre en rallyes.

Plus récemment, Petter Solberg a participé au développement de la Volkswagen Polo GTI R5, dont il a pris le volant pour ses débuts officiels en compétition lors du Rallye d’Espagne en octobre dernier.

« J’ai été assez chanceux de pouvoir courir au plus haut niveau pendant vingt ans », a confié Petter Solberg à WRC.com. « Le moment est bien choisi pour arrêter ma chasse aux trophées, mais je ne vais pas tout arrêter. Je ne vais pas couper le moteur et je ne raccrocherai jamais le casque. J’adore trop le rallye et le pilotage. Je pourrais donc disputer quelques épreuves de prestige… »

Ces deux dernières années, Petter Solberg a souffert d’une maladie pulmonaire inflammatoire dont il s’est désormais remis, même si celle-ci a influé sur sa décision.

« Je n’avais plus d’énergie », a-t-il reconnu. « Maintenant que c’est revenu, je veux faire d’autres choses. Mon fils Oliver dispute aussi des rallyes avec Subaru et je souhaite avoir le temps de le soutenir. Je suis fier de ce que j’ai accompli, mais il faut se tourner vers l’avenir. C’est le bon moment pour partir à la rencontre de mes fans sur certaines épreuves et les remercier de leur soutien tout au long de ma carrière. »

Le Norvégien participera à plusieurs évènements dans le cadre de sa « tournée d’adieu » qui commencera au Festival de Goodwood (Grande-Bretagne) en juillet.

Toujours populaire auprès du public l’ayant surnommé « Hollywood », Petter Solberg a fait la spectacle tout au long de sa carrière ponctuée de treize victoires et d’un titre acquis au bout du suspense avec son copilote Phil Mills au Rallye de Grande-Bretagne 2003. Peu de fans sont prêts d’oublier son légendaire périple dans les vignes alsaciennes lors du Rallye de France-Alsace 2012.