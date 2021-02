Petecof rejoint Boschung chez Campos pour la saison 2021

Campos a complété son duo de pilotes pour la saison 2021 de Formule 2. L’équipe espagnole a en effet annoncé le recrutement de Gianluca Petecof, qui a gagné le championnat Formula Regional Europe en 2020. Il fera équipe avec Ralph Boschung.

Membre de la Ferrari Driver Academy l’an dernier, le Brésilien a quitté la filière du Cheval Cabré la semaine dernière. Alors que son avenir semblait incertain en F3, c’est finalement la F2 qui lui ouvre ses portes.

"C’est un honneur de savoir que l’un des derniers souhaits du grand Adrian était de me placer dans une monoplace Campos et ça me motive d’une manière spéciale" a déclaré le pilote, en référence à Adrian Campos, fondateur de l’équipe décédé le 27 janvier.

"Campos Racing a une culture de la victoire et donner des opportunités uniques à de jeunes pilotes est dans l’ADN de l’équipe. Je suis impatient de commencer à travailler avec eux pour prouver notre valeur."

Adrian Campos Jr, directeur sportif du team, confirme que son père avait fait de Petecof sa cible prioritaire dans les transferts : "Je suis sûr que je parle au nom de toute l’équipe si je dis que nous sommes très enthousiastes à l’idée de compléter notre duo de F2 avec un pilote aussi professionnel et motivé que Gianluca."

"Il fait un changement de catégorie important et il aura beaucoup de travail devant lui, mais n’oubliez pas qu’il est l’actuel champion de Formula Regional. Nous avons donc tous beaucoup de confiance et d’enthousiasme dans les résultats que Gianluca et Ralph peuvent obtenir au cours de cette saison 2021."

"C’est un accord que mon père n’a pas eu l’occasion de conclure avant son décès, mais nous savons que compléter notre duo F2 avec Gianluca était son souhait et nous nous sommes battus pour que cela se réalise. Je lui souhaite la bienvenue au nom de Campos Racing et je lui souhaite bonne chance pour 2021."